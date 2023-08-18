رئيس الدولة ورئيس وزراء إثيوبيا يشهدان توقيع اتفاقيات تعاون بين البلدين

المصدر: وام

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شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والدكتور أبي أحمد، رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، اليوم، توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين العديد من الجهات في البلدين، تهدف إلى تطوير علاقات التعاون والشراكة التنموية وتنويع مجالاتها في مختلف الجوانب التي تدفع التنمية والازدهار في دولة الإمارات وإثيوبيا.

شملت المذكرات والاتفاقيات التي وقعها الجانبان في مقر رئاسة الوزراء الإثيوبية التالي:

- اتفاقية التعاون في مجال المساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية وقعها، معالي علي بن حماد الشامسي رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ومن الجانب الإثيوبي دبيلي قابيتا مفوض لجنة هيئة الجمارك.

- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وقعها معالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومن الجانب الإثيوبي تمسغن ترونه مدير عام جهاز الأمن والمخابرات الوطني.

- مذكرة تفاهم حول تبادل الخبرات في مجال التطوير والتحديث الحكومي وقعها، معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء وألمتسيهاي بولوس وزير شؤون مجلس الوزراء الإثيوبي.

- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وقعها معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وملاكو ألبيل وزير الصناعة الإثيوبي.

- إعلان مشترك بين دولة الامارات وإثيوبيا للتعاون في مجال العمل المناخي.

- مذكرة تفاهم بشأن معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب وقعها معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية ومامو اسميليم محافظ البنك الوطني الإثيوبي.

- مذكرة تفاهم بين شركة عملات الأمنية وبنك إثيوبيا الوطني، وقعها سعادة فيصل عبدالصمد أحمد مدير العمليات في المصرف المركزي وسعادة مامو اسميليم محافظ البنك الوطني الإثيوبي.

- مذكرة تفاهم بين شركة الاتحاد لائتمان الصادرات ش.م.ع وشركة التأمين الإثيوبية وقعها رجاء المزروعي المدير التنفيذي شركة الاتحاد لاتئمان الصادرات ومليكت سهلو دينبو نائب الرئيس التنفيذي القابضة الاثيوبية للاستثمار.

- مذكرة تفاهم بين شركة الاتحاد لائتمان الصادرات ش.م.ع وبنك إثيوبيا التجاري وقعها رجاء المزروعي المدير التنفيذي شركة الاتحاد لاتئمان الصادرات ومليكت سهلو دينبو نائب الرئيس التنفيذي القابضة الاثيوبية للاستثمار.

- مذكرة تفاهم بين شركة الاتحاد لائتمان الصادرات وبنك إثيوبيا للتنمية، وقعها رجاء المزروعي المدير التنفيذي شركة الاتحاد لاتئمان الصادرات ومن الجانب الإثيوبي مسغانو أريجا وزير دولة للشؤون الخارجية.

- مذكرة تفاهم للتعاون بين غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وهيئة الاستثمارات الإثيوبية، وقعها سعادة الدكتور علي بن حرمل الظاهري النائب الأول لرئيس الغرفة وسعادة ليليسي نيمي مفوض هيئة الاستثمار الإثيوبية.

- مذكرة تفاهم بين اتحاد غرف الشارقة وهيئة الاستثمار الإثيوبية،وقعها سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وسعادة ليليسي نيمي مفوض هيئة الاستثمار الإثيوبية.

- مذكرة تفاهم بين موانئ أبوظبي وشركة إثيوبيا القابضة للاستثمار، وقعها سعادة الكابتن محمد جمعة الشامسي الرئيس التنفيذي لشركة موانئ أبوظبي ومليكت سهلو دينبو نائب الرئيس التنفيذي القابضة الاثيوبية للاستثمار.

- مذكرة تفاهم بين "موانئ دبي العالمي" ووزارة النقل واللوجستيات الإثيوبية، وقعها محمد يوسف المعلم نائب المدير التنفيذي والدكتور أليمو سيم وزير المواصلات اللوجستية.

- خارطة طريق بين مجموعة مصدر ووزارة المالية الإثيوبية وقعها، معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وأحمد شيدي وزير المالية الإثيوبي.

- خطاب نوايا بين شركة أبوظبي الوطنية للنفط "أدنوك" ووزارة الزراعة الإثيوبية،وقعه معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والدكتور جيرما أمينتي وزير الزراعة الإثيوبي.

- مذكرة تفاهم بين مجموعة الظاهرة وهيئة الاستثمار الإثيوبية وقعها، سعادة حمدان الدرعي المدير التنفيذي لشركة الظاهرة وسعادة ليليسي نيمي مفوض هيئة الاستثمار الإثيوبية.

- مذكرة تفاهم بين شركة تالك الاستثمارية ووزارة الزراعة الإثيوبية، وقعها سعادة محمد الظاهري المدير التنفيذي لشركة تالك الاستثمارية والدكتور جيرما امينتي وزير الزراعة الإثيوبي.

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