محمد بن زايد: نهج الإمارات بناء جسور التعاون مع مختلف دول العالم

المصدر: ​البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن نهج الإمارات بناء جسور التعاون مع مختلف دول العالم.

وقال سموه، اليوم، في تدوينة عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «سعدت بلقاء الصديق آبي أحمد في أديس أبابا.. بحثنا تعزيز العلاقات بين الإمارات وإثيوبيا في مجالات الاقتصاد والاستدامة، وسبل تحقيق أهداف الشراكة التنموية الطموحة بينهما لمصلحة شعبيهما.. بناء جسور التعاون مع مختلف دول العالم نهج الإمارات، من أجل الاستقرار والسلام والازدهار للجميع».

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