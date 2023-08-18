الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً مع سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

والرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 – 25 تصل إلى40 كم/س.

والخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:37، والمد الثاني عند الساعة 02:49، والجزر الأول عند الساعة 09:03، والجزر الثاني عند الساعة 20:50.

وبحر عمان خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 37:11، والمد الثاني عند الساعة 40:23، والجزر الأول عند الساعة 05:12، والجزر الثاني عند الساعة 17:50.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 42 31 80 30

دبي 41 29 85 30

الشارقة 40 28 85 30

عجمان 41 32 80 25

أم القيوين 43 31 85 30

رأس الخيمة 41 30 80 30

الفجيرة 33 29 75 35

العـين 42 32 70 15

ليوا 45 31 65 20

الرويس 43 32 80 20

السلع 44 32 80 25

دلـمـا 41 34 80 40

طنب الكبرى / الصغرى 40 31 85 45

أبو موسى 39 32 80 40.

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