258 مترشحاً لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي خلال 3 أيام

المصدر: متابعة - موفق محمد، وائل نعيم، سعيد الوشاحي، عائشة الكعبي، أحمد أبو الفتوح

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تلقت اللجنة الوطنية للانتخابات خلال اليوم الثالث من عملية تسجيل أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح للدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي للعام الحالي 44 طلب ترشح من الساعة 3 مساءً الأربعاء وحتى الساعة 3 مساءً الخميس بتوقيت الإمارات بإجمالي 258 طلباً خلال 3 أيام منها في اليوم الأول 162 طلباً و52 طلباً في اليوم الثاني.

وتم تلقي طلبات الترشح من خلال الرابط (tarashah.uaenec.ae) المتوافر على الموقع الإلكتروني للجنة www.uaenec.ae، أو التطبيق الذكي: (اللجنة الوطنية للانتخابات -uaenec)، المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، وكذلك عبر (9) مراكز تسجيل موزعة على أنحاء الإمارات، وذلك لمن تعذر عليهم تسجيل طلبات ترشحهم عبر الرابط المشار إليه.

وتوزعت طلبات الترشح في اليوم الثالث على النحو التالي: (18) طلباً في إمارة أبوظبي، و(10) طلبات في إمارة دبي، و(6) طلبات في إمارة الشارقة، وطلبان اثنان في إمارة عجمان، وطلبان اثنان في إمارة أم القيوين، و(5) طلبات في إمارة رأس الخيمة، وطلب واحد في إمارة الفجيرة (وذلك حتى الساعة الثالثة مساءً بتوقيت الإمارات). فيما تستمر اللجنة الوطنية للانتخابات في تلقي طلبات الترشح عبر منصة تسجيل المرشحين الإلكترونية من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي على مدار الساعة، على أن يتوقف تلقي الطلبات اليوم في تمام الساعة 12 ظهراً بتوقيت الإمارات.

يُشار إلى أن مرحلة تلقي طلبات الترشح قد بدأت في يوم (15) أغسطس 2023 عبر منصة تسجيل المرشحين الإلكترونية من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، وفي كافة مراكز التسجيل الموزعة على جميع إمارات الدولة.

وبحسب الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، ستقوم اللجنة الوطنية للانتخابات بإعلان القائمة الأولية للمرشحين في تاريخ 25 أغسطس، على أن تعلن القائمة النهائية للمرشحين في تاريخ 2 سبتمبر 2023، بينما ستبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين اعتباراً من يوم (11) سبتمبر 2023، وتستمر لمدة (23) يوماً.

وتتوافر المزيد من المعلومات عن الدورة الخامسة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات: www.uaenec.ae، وتطبيقها الذكي المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، أو عبر خدمة الواتساب على الرقم (600500005).

إغلاق

وتغلق اللجنة الوطنية للانتخابات 2023، في تمام الساعة 12 من ظهر اليوم الجمعة، باب الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، في دورته الخامسة.

وكانت عملية تسجيل أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 قد بدأت الثلاثاء الماضي في 9 مراكز تسجيل على مستوى الإمارات السبع، مع إتاحة خدمة التسجيل «عن بعد» عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة «www.uaenec.ae»، أو التطبيق الذكي المتوفر على متجري آبل ستور وغوغل بلاي.

ومنذ اليوم الأول لبدء إجراءات تسجيل المرشحين، عكفت لجان الإمارات على توفير كل التسهيلات اللازمة، لاستقبال طلبات الترشح من أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في خوض تجربة الانتخابات ممن تعذر عليهم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للجنة أو تطبيقها الذكي، والذين تتوفر فيهم الشروط الدستورية، من 15 إلى 17 أغسطس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، و18 أغسطس من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً من اليوم نفسه.

كما شرعت اللجان في تخصيص كوادر مواطنة مؤهل لتلبية متطلبات نجاح عملية تسجيل المرشحين، وتزويد تلك المراكز بأحدث التقنيات التي تسهل عملية تسجيل طلبات الترشح، والتي روعي عند اختيارها التوزيع الجغرافي لأعضاء الهيئات الانتخابية، فضلاً عن تزويد تلك المراكز باللوحات الإرشادية اللازمة، وتخصيص مواقف سيارات مجانية لتسهيل عملية توافد أعضاء الهيئة الانتخابية إلى مراكز التسجيل. وسبق أن حددت اللجنة الوطنية للانتخابات (9) مراكز لتسجيل المرشحين ممن تعذر عليهم تسجيل طلبات ترشحهم من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للجنة، حيث تم تحديد 3 مراكز في أبوظبي، هي: مقر لجنة إمارة أبوظبي في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في الطابق الثاني، وفي العين تم تحديد مركز التسجيل في مجلس المسعودي، وفي الظفرة تم تحديد المبنى الرئيس في بلدية منطقة الظفرة، أما في إمارة دبي فقد تم تخصيص قاعة حتا (C&D) في مركز دبي التجاري العالمي، وفي إمارة الشارقة تم تحديد مبنى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وفي إمارة عجمان تم تحديد قاعة الشيخ حميد بن راشد في متحف عجمان، وفي إمارة أم القيوين تم تحديد مبنى وزارة تنمية المجتمع بأم القيوين - الطابق الأول، وفي إمارة رأس الخيمة تم تحديد مركز شباب رأس الخيمة الإبداعي في الظيت، وفي إمارة الفجيرة تم تحديد غرفة تجارة وصناعة الفجيرة - الطابق الثامن.

دبي

وواصلت لجنة إمارة دبي استقبال وتسجيل أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح للدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023. وقال عيسى محمد خليفة المطيوعي، رئيس لجنة إمارة دبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي: إن الإقبال على عملية الترشح في إمارة دبي خلال اليومين الماضيين كان من كلا الجنسين من مختلف الفئات الوظيفية من موظفين ومتقاعدين وأصحاب المهن الخاصة للمشاركة بفعالية في العملية الانتخابية، وذلك من خلال التسجيل «عن بعد» من خلال الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات أو تطبيقها الذكي، أو عبر التسجيل الحضوري في مركز اللجنة.

إقبال

وأضاف: من الملاحظ في إمارة دبي الإقبال على التسجيل «عن بعد» من خلال الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات أو تطبيقها الذكي، نظراً لسهولة الإجراءات وتوفر النظام على مدار الساعة، ويستمر الراغبون في الترشح في تقديم طلبات تسجيلهم واستكمال الإجراءات المطلوبة بكل سهولة ومرونة، وتستقبل اللجنة الاستفسارات للتأكد من صحة الإجراءات وعمليات التسجيل عبر القنوات الذكية التي أتاحتها اللجنة الوطنية للانتخابات في هذه الدورة، والتي مكنت الراغبين في الترشح من التقدم بطلباتهم واستيفاء الرسوم المقررة لزيارة مقر لجنة الإمارة.

وأشار إلى أن مقر اللجنة وفر كل التسهيلات التي من شأنها تسهيل وتيسير عملية التسجيل والارتقاء بتجربة المتعاملين من أعضاء الهيئة الانتخابية.

الشارقة

كما واصلت لجنة إمارة الشارقة، بمقرها في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، حيث قدم الراغبون في الترشح طلب تسجيلهم واستكملوا الإجراءات المطلوبة بكل سهولة ومرونة وفي غضون دقائق قليلة، وشهد اليوم الثالث حضور متوازن بين الرجال والنساء الراغبين في الترشح الذين توافدوا إلى مقر اللجنة، كما استقبلت اللجنة استفسارات هاتفية للتأكد من صحة الإجراءات وعمليات التسجيل عبر القنوات الذكية، التي أتاحتها اللجنة الوطنية للانتخابات في هذه الدورة؛ وهو ما مكن الراغبين في الترشح من التقدم بطلباتهم واستيفاء الرسوم المقررة من دون الحاجة إلى زيارة مقر اللجنة الانتخابي.

ودعت لجنة إمارة الشارقة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 كل أعضاء الهيئات الانتخابية إلى استكمال إجراءات التسجيل في الهوية الرقمية (UAE Pass)، والالتزام التام بالتعليمات التنفيذية الصادرة عن اللجنة الوطنية للانتخابات لضمان عملية التسجيل والمشاركة في العملية الانتخابية، التي سوف ينتهي تسجيل المرشحين فيها في تمام الساعة 12 من ظهر الجمعة.

عجمان

وقال راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي، رئيس لجنة إمارة عجمان لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي: إن لجنة إمارة عجمان واصلت عملية تسجيل الراغبين في الترشح من أعضاء الهيئة الانتخابية بالتنسيق المتواصل مع اللجنة الوطنية للانتخابات، وتميزت عملية التسجيل بإقبال جيد من أعضاء الهيئة الانتخابية وعدم تسجيل أي شكوى أو ملاحظة تتعلق بمسار العمل أو الإجراءات المتبعة، كما شهدت اللجنة خلال الأيام الماضية من مرحلة التسجيل مشاركة واسعة من مختلف شرائح وفئات المجتمع، وهو ما يعكس وعياً مجتمعياً عالياً بأهمية الحدث، والدور الحيوي الذي يؤديه المجلس الوطني الاتحادي، وأهمية المشاركة السياسية وتعزيز برنامج التمكين السياسي لدى أفراد المجتمع والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف: تم استلام طلبات الترشح من أعضاء الهيئة الانتخابية في إمارة عجمان بكل سلاسة ويسر عبر النظام الإلكتروني للتسجيل في الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية والتطبيق الذكي، كما نؤكد في لجنة إمارة عجمان جاهزية مركز التسجيل في قاعة الشيخ حميد بمتحف عجمان لاستقبال طلبات الترشح من الأعضاء الراغبين في خوض تجربة الانتخابات ممن تعذر عليهم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للجنة أو تطبيقها الذكي والذين تتوفر فيهم الشروط الدستورية. ونثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي وأعضاء لجنة إمارة عجمان والفريق التنفيذي خلال فترة تسجيل المرشحين والتسهيلات التي قدمتها، الأمر الذي يعكس الحرص على الارتقاء بالتجربة الانتخابية وتحقيق أفضل مشاركة على مستوى الدولة.

الفجيرة

وأكد اللواء محمد بن غانم الكعبي، رئيس لجنة الفجيرة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، سلاسة إجراءات تقديم الطلبات لليوم الثالث على التوالي، سواء عبر المنصة الإلكترونية أو بالحضور الشخصي، حيث إن عملية قبول المرشحين مضت بسهولة ويسر، وذلك لاستعدادات اللجنة المبكرة للعملية الانتخابية بشكل كامل، بوجود فريق مؤهل ومدرب على الأنظمة والتقنيات الحديثة المستخدمة في العملية الانتخابية.

وأشار إلى أن وقت عملية تسجيل طلبات أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 أوشك على الانتهاء، وطالب بأهمية إسراع المرشحين بتسجيل طلباتهم بالتقدم بأوراقهم إلى اللجنة أو عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالتقديم. كما أشار إلى أنهم موجودون اليوم في مقر التسجيل في غرفة تجارة وصناعة الفجيرة في الطابق الثامن، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى 12 ظهراً، للرد على الاستفسارات ومساعدة المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 في عملية التسجيل، وذلك لمن تعذر عليهم التسجيل عبر المنصة الإلكترونية، داعياً إلى ضرورة تحديث بيانات الهوية الرقمية لضمان تسهيل عملية التسجيل واستكمال البيانات الخاصة بالمرشح.

وأعرب عن أمله أن تشهد عملية التسجيل بالفجيرة في يومها الختامي مزيداً من المرشحين لعضوية المجلس الوطني، لافتاً إلى أن اللجنة استقبلت خلال الأيام الثلاثة طلبات تسجيل، تنوعت بين التسجيل الحضوري والإلكتروني، إلا أن عمليات التسجيل الأكثر تمت عن بعد من خلال المنصة الإلكترونية بكل سهولة وسلاسة.

رأس الخيمة

وأكد أحمد عبيد الطنيجي، عضو لجنة رأس الخيمة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، أن الإقبال على عملية التسجيل يعكس رغبة المواطنين في المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية، حيث واصلت اللجنة استقبال تسجيل طلبات المواطنين الراغبين في الترشح للانتخابات من أعضاء الهيئات الانتخابية، وتقديم كل المساعدات والتسهيلات للمواطنين الراغبين في الترشح، بما يضمن استيفاء كل المتطلبات والشروط الخاصة بالتقديم، مشيراً إلى أن اللجنة استقبلت خلال اليومين الأول والثاني 25 طلباً، مؤكداً أن اللجنة لم ترصد أية تحديات قد تكون واجهت المتقدمين لعملية التسجيل، وذلك في ظل وجود الفريق التطوعي المختص بمراجعة أوراق الترشح قبل الدخول لغرفة الفريق المختص بعملية التسجيل وإنجاز المعاملات بسرعة فائقة وفق الآليات والضوابط المحددة من قبل اللجنة العليا للانتخابات، إضافة إلى مواصلة تسجيل المترشحين عبر المنصة الإلكترونية، والتي سهلت عليهم الوقت والجهد من دون الحاجة للحضور إلى مقر اللجنة.

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