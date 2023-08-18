طارق لوتاه: فريق دعم فني يدير المنظومة

المصدر: دبي - وائل نعيم

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أكد طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أنه لا توجد تحديات تقنية في عملية تسجيل الراغبين في الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وأن جميع الأمور تسير بشكل سلس، وقال: لدينا فريق دعم فني منتشر على مستوى الإمارات، وهناك فريق دعم فني يدير المنظومة بشكل كامل.

وقال طارق لوتاه في تصريحات صحافية خلال زيارته لجنة إمارة دبي: إن الأمور تسير بشكل جيد ومُرضٍ للجميع، وإن استخدام نظام الترشح عن بعد أسهم في تسهيل الإجراءات، إضافة إلى وجود مراكز تقديم طلبات الترشح على مستوى الإمارات، مقدماً الشكر لجميع لجان الإمارات على جهودها في تجهيز المراكز واستقبال المرشحين، وتقديم أعلى معايير جودة الخدمات.

وأضاف: في آخر يوم للترشح، سنعلن إجمالي المتقدمين، وهي أولى مراحل الاستحقاق الانتخابي، وجميع فرق العمل تعمل بانسجام، وفي 25 أغسطس سنعلن عن قائمة المرشحين الأولية.

دعوة

ودعا المرشحين إلى قراءة اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي والتعرف إلى دوره، والجهد الذي يقدمه، مبيناً أن هناك عملاً كبيراً في اللجان الداخلية للمجلس والمشاركات الخارجية، إضافة إلى جهود الأعضاء في طرح الأسئلة والمشاركات في المواضيع العامة أو التحضير للجلسات، مشدداً على أهمية أن يتعرف المرشح على فهم دور المجلس الوطني الاتحادي، والاطلاع على اللائحة الداخلية لمعرفة آلية عمل المجلس ولجانه وعمل الأعضاء تحت قبة البرلمان.

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