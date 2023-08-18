«دبي الخيرية» تجمع 4.3 ملايين درهم لـ 788 مشروعاً

المصدر: دبي- رامي عايش

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أعلنت جمعية دبي الخيرية عن تلقيها تبرعات بإجمالي 4 ملايين و 287 ألف درهم في النصف الأول من العام الحالي، من خلال برنامجها الإذاعي الخيري «دروب العطاء» الذي يبث أسبوعياً على إذاعة نور دبي لجمع التبرعات لمشاريع خيرية وتنموية وإنسانية داخل الدولة وخارجها. وبينت الجمعية أن المبلغ المذكور هو حصيلة تبرعات لـ788 مشروعاً، شملت بناء مساجد وحفر آبار ومشاريع متنوعة و مساعدة وعلاج حالات مرضية.

وذكر خالد العلماء أمين السر العام للجمعية، أن «دروب العطاء» الذي يذاع على الهواء مباشرة يوم الاثنين على مدى ساعة واحدة، نجح في جمع تبرعات منذ بداية العام لبناء 66 مسجداً بإجمالي مليون و 866 ألف درهم، و حفر 519 بئراً بـ 642 ألفاً و 605 دراهم، إضافة إلى جمع 58640 درهماً لمشاريع متنوعة، ومليون و 337 ألف درهم لعلاج حالات مرضية، ومساهمات أخرى بنحو 283 ألف درهم. وأكد العلماء على أهمية ودور هذا البرنامج في تنويع قنوات التبرع لصالح مشاريع الجمعية في الداخل والخارج، ودعم جهودها في تحقيق الاستدامة المالية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من هذه المشاريع ترجمة لرؤية الجمعية الهادفة إلى تحقيق ريادة العمل الخيري والإنساني محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وقال العلماء: دروب العطاء منصة إذاعية تعرض المشاريع الخيرية والإنسانية على الهواء مباشرة لجمع التبرعات لها من أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء، وهو باب كبير وواسع لعمل الخير وتنمية العطاء والمساهمة في تعزيز روح المسؤولية المجتمعية نحو الأسر المتعففة والفئات الأقل دخلاً وحظاً في المجتمع، وهو كذلك وسيلة سريعة ومهمة للوصول إلى أكبر شريحة من المتبرعين، وتعريف المجتمع بنشاط الجمعية ومشاريعها وبرامجها الخيرية والإنسانية والمستدامة.

ودعا أمين السر العام إلى مساندة الجمعية ودعم مشاريعها المتنوعة، عطفاً على التفاعل مع دروب العطاء، حيث تستهدف شريحة كبيرة من المستحقين داخل الدولة وخارجها.

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