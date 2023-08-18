سفير الدولة لدى إندونيسيا ورئيس تيمور الشرقية يستعرضان العلاقات

المصدر: جاكرتا - وام

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التقى عبدالله سالم الظاهري، سفير الدولة لدى الجمهورية الإندونيسية ورابطة الآسيان، خوسيه راموس هورتا، رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية، خلال زيارة الرئيس للعاصمة الإندونيسية جاكرتا بحضور عدد من الشخصيات وكبار المسؤولين والسفراء.

واستهل الظاهري كلمته الترحيبية بنقل تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، إلى راموس هورتا، وتمنياتهم له ولبلاده ولشعبه الصديق مزيداً من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل هورتا السفير تحياته إلى القيادة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التقدم والتطور والنماء.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية، وبحث سبل تطويرها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.

ووصف هورتا العلاقات بين البلدين بأنها استثنائية وتشهد تطوراً ملحوظاً، وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

من جانبه، أكد السفير أهمية التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات، والعمل معاً على مواجهة التحديات العالمية، وخاصة في مجال التغير المناخي، لا سيما مع استضافة دولة الإمارات العام الجاري مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب28».

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