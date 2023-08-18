خالد بن محمد يقدّم العزاء في وفاة شبيب الظاهري

المصدر: أبوظبي - البيان

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قدّم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، واجب العزاء في وفاة شبيب محمد هلال الظاهري، وذلك لابنيه محمد وأحمد وذوي الفقيد.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في مدينة العين، عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة وأبناء الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إلى ذلك،أصدر سموه قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة.

ويضم المجلس، الذي يترأسه سموه، في عضويته كلاً من: معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، ومعالي خلدون خليفة المبارك، ومعالي محمد حسن السويدي، ومنصور إبراهيم المنصوري، وأحمد تميم الكتاب، وفيصل عبدالعزيز البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة.

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