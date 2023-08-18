«الشؤون الإسلامية بدبي» تشارك في مؤتمر التواصل بالسعودية

المصدر: (دبي - البيان)

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شاركت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي في المؤتمر، الذي نظمته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، بعنوان: «مؤتمر التواصل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم»، تحت شعار «تواصل وتكامل»، الذي انعقد في مكة المكرمة بين 13 و14 أغسطس الجاري.

وحضر المؤتمر الدكتور أحمد الحداد كبير المفتين، مدير إدارة الإفتاء، ممثلاً عن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وقال: إن المؤتمر، الذي انعقد، بمشاركة 85 دولة، يمثلها وزراء ورؤساء الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات، والجمعيات الإسلامية في العالم، ناقش 7 محاور رئيسية، تتعلق بموضوع المؤتمر، أهمها ضرورة التواصل والتكامل بين دور ومشيخات الإفتاء في العالم الإسلامي، وتعزيز قيم التسامح، وضرورة الاعتصام بالكتاب والسنة، وإظهار الوسطية والاعتدال منهجاً إسلامياً عظيماً،.لافتاً إلى أن المؤتمر خرج بتوصيات مهمة، تعزز محاوره الهادفة، التي يمكن تطبيقها في الواقع.

وتأتي مشاركة الدائرة في هذا المؤتمر العالمي، في إطار تبادل ونقل الخبرات المعرفية، والاطلاع على القضايا الفقهية المعاصرة، وتعزيز سبل التعاون المشترك مع كل المجامع العلمية والفقهية، والمؤتمرات الدينية في مختلف دول العالم.

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