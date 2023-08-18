وكالات الأنباء الخليجية تؤكد ضرورة تنظيم «كونغرس الإعلام» سنوياً

المصدر: (أبوظبي-وام)

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أشاد رؤساء وكالات الأنباء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإنجاز الذي حققته الإمارات في النسخة الأولى من الكونغرس العالمي للإعلام التي عقدت في أبوظبي 2022 وأكدوا ضرورة الاستمرار في تنظيمه سنوياً، وذلك خلال اجتماعهم الثاني والعشرين الذي عقدوه أمس عبر تقنية الاتصال المرئي، ومثل وكالة أنباء الإمارات «وام» فيه علي السعد نائب المدير العام بالإنابة مدير مكتب الاتصال والعلاقات الدولية.

كما ناقش المجتمعون مقترحاً قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة حول المشاركة في الكونجرس العالمي للإعلام 2023، الذي سيعقد خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر المقبل بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» بجناح خليجي مشترك.

ووافق رؤساء وكالات الأنباء بدول «التعاون» من حيث المبدأ، على إنشاء مشروع التطبيق المشترك لوكالات الأنباء الخليجية الذي يتيح لمواطني دول المجلس الاطلاع على الأخبار الرسمية بصفة مباشرة من وكالات أنباء دول المجلس، وكلفوا اللجان المختصة بالعمل على إنشاء هذا التطبيق الذي يتيح كذلك مشاهدة البث المباشر لمختلف القنوات الإذاعية والتلفزيونية الخليجية.

واتفق المجتمعون على ضرورة تشكيل لجنة إعلامية فنية تعمل على تعزيز التعاون بين وكالات الأنباء الخليجية لتسهيل تنفيذ جميع التوصيات الخاصة بإنشاء هذا التطبيق.

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