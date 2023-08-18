«دبي للإعلام» تختتم برنامج «المستكشف» لتأهيل الشباب

المصدر: دبي - البيان

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نظم قطاع الموارد البشرية في مؤسسة دبي للإعلام برنامج التدريب الصيفي «المستكشف الإعلامي» لتأهيل الشباب الإعلامي الواعد، والذي استهدف الفئة العمرية ما بين 16 21- سنة.

وبدأ البرنامج في 24 يوليو الماضي واختتم أمس، وشمل 100 ساعة تدريب عملي في مختلف جوانب العمل الإعلامي بقطاعات مؤسسة دبي للإعلام، وتم تخريج 23 طالباً في البرنامج.

وتضمن البرنامج عدداً من المساقات التدريبية المختلفة، التي شملت تدريباً عملياً في القنوات والإذاعة، والإدارات المختلفة التابعة للمؤسسة، إلى جانب تنظيم رحلات ميدانية في مقر «البيان»، ومسار، وتوصيل للطباعة والنشر، للتعرف إلى المهارات الخاصة بالعمل الصحفي في مختلف جوانبه.

كما اشتمل البرنامج على 3 ورش عمل، تم تنظيمها للطلبة، استهدفت تعزيز الثقة بالنفس، وتزويدهم بالمهارات الإعلامية الخاصة بالكتابة، وإجراء المقابلات الإعلامية.

وفي ختام البرنامج تم عرض مشاريع التخرج للطلبة المشاركين في البرنامج التدريبي، وتوزيع الشهادات، بحضور سارة الجرمن رئيس القنوات التلفزيونية والإذاعية، ومحسن حسن مدير إدارة الإذاعات، وناصر بن طوق مدير إدارة الشؤون الإدارية في مؤسسة دبي للإعلام.

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