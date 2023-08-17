الإمارات.. الطقس المتوقع في الأيام المقبلة

المصدر: البيان

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يسود الإمارات طقس رطب على بعض المناطق الساحلية مع فرص تكون السحب واحتمالية سقوط أمطار على بعض مناطق البلاد خلال الأيام المقبلة.

الجمعة

الطقس: رطب على بعض المناطق الساحلية صباحاً - صحو إلى غائم جزئي ومغبر أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً مع سقوط أمطار.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

السبت

الطقس: رطب على بعض المناطق الساحلية صباحاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف - صحو إلى غائم جزئي مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً مع سقوط أمطار.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الأحد

الطقس: رطب على بعض المناطق الساحلية صباحاً - صحو إلى غائم جزئي مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً وقد تمتد على بعض المناطق الداخلية مع سقوط أمطار – ارتفاع في درجات الحرارة .

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

البحر : خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الإثنين

الطقس : تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً - صحو إلى غائم جزئي مع فرصة تكون بعض السحب الركامية جنوباً قد يصاحبها سقوط أمطار.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

البحر : خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الثلاثاء

الطقس : رطب على بعض المناطق الغربية صباحاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف - صحو إلى غائم جزئي خاصة شرقاً.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

البحر: خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

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