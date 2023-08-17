أمطار غزيرة على العين وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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سقطت، اليوم، أمطار غزيرة ومتوسطة على مناطق متفرقة من مدينة العين، حيث شهد طريق الساد ـ سويحان وطريق الخزنة وطريق البدع هطول أمطار شديدة الغزارة.

وهطلت أمطار غزيرة على الطويسة والنباغ والقطارة والفوعة وهيلي وشرق الفوعة، وكانت متوسطة إلى خفيفة على سيح الدحل في دبي، وكانت خفيفة على مطار العين الدولي.

واستمر طقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً، وظهرت السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، وتكوّنت بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر وسقوط أمطار متفرقة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً، أدت إلى إثارة الغبار والأتربة وتدني الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر في بعض المناطق المكشوفة وجزيرة أبو الأبيض.

وسجلت المحطات الأرضية التابعة للمركز الوطني للأرصاد أعلى درجة حرارة على الدولة اليوم، بواقع 45 درجة مئوية في براكة عند الساعة 3:45 عصراً، فيما سجلت أقل درجة في جبل جيس برأس الخيمة بواقع 23.1 درجة مئوية عند الساعة السادسة صباحا بتوقيت الإمارات.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس يوم غد صحواً إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الشمالية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

كما يتوقع أن يكون طقس السبت صحواً إلى غائم جزئياً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوبا بعد الظهر مع احتمال سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار تصل سرعتها من إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

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