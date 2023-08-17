الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر يصبح رطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الشمالية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 – 25 تصل إلى35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:17، والمد الثاني عند الساعة 02:17، والجزر الأول عند الساعة 08:44، والجزر الثاني عند الساعة 20:14.

وفي بحر عمان الموج خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:16، والمد الثاني عند الساعة 22:57، والجزر الأول عند الساعة 21 :17، والجزر الثاني عند الساعة 05:12 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 44 32 80 20

دبي 43 33 75 25

الشارقة 44 31 75 20

عجمان 43 31 75 25

أم القيوين 43 30 80 30

رأس الخيمة 41 29 75 30

الفجيرة 35 28 85 40

العـين 43 31 65 20

ليوا 45 30 60 20

الرويس 44 30 75 20

السلع 44 31 80 25

دلـمـا 42 33 80 40

الكبرى 40 30 85 45

طنب الصغرى 40 30 85 45

أبو موسى 39 31 85 45 .

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