خالد بن محمد بن زايد يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطوِّرة

المصدر: وام

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أصدر سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطوِّرة.

المجلس الذي يترأَّسه سموّه، يضمُّ في عضويته كلاً من: معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، ومعالي خلدون خليفة المبارك، ومعالي محمد حسن السويدي، ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، ومعالي أحمد تميم الكتاب، وسعادة فيصل عبدالعزيز البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطوِّرة.

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