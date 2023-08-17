سجن النساء في دبي الأفضل عالمياً وسجن الرجال الأول إقليمياً والـ 5 دولياً

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كشف اللواء دكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، أن سجن النساء في المؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي على أفضل سجن على مستوى العالم، فيما حصل سجن الرجال في المؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي على المركز الـ 5 عالمياً والأول على مستوى الشرق الاوسط من حيث استيفاء المعايير الدولية التي وضعتها منظمة الإصلاح الأمريكية ACA.

وأوضح اللواء العبيدلي أن المؤسسات الإصلاحية والعقابية حقتت 100% من المعايير التي وضعتها منظمة الإصلاح الأمريكية، حيث حصلت على شهادة الاعتماد الدولية من منظمة الإصلاح الأمريكية.

ومن جانبه أوضح اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، أن تأهيل النزلاء ومنحهم خبرات ساهم في انخراطهم في المجتمع ومنحهم فرصة لبدء حياة جديدة، وبين أن نزلاء بالمؤسسات العقابية والاصلاحية أكملوا شهاداتهم الجامعية وخضعوا لدورات مكنت بعضهم من إدارة شركات ومشاريع رائدة.

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