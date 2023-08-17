رئيس الدولة: بناء جسور التعاون مع دول العالم بما يعود بالخير والازدهار على الجميع

المصدر: أبوظبي- وام

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حرص دولة الإمارات على بناء جسور التعاون وتوسيع آفاق المصالح المشتركة مع مختلف دول العالم، بما يعود بالخير والنماء والازدهار على الجميع.

جاء ذلك خلال تسلّم سموه، أمس، أوراق اعتماد سفراء جدد لعدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى الدولة.. بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.

ورحب صاحب السمو رئيس الدولة ـ خلال مراسم الاستقبال التي جرت في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي ــ بالسفراء الجدد.. معرباً عن أمنياته لهم بالتوفيق في القيام بمهامهم في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات ودولهم والقائمة على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.. وقال إنهم سيجدون كل دعم من مختلف الجهات المعنية لتسهيل عملهم.

فقد تسلم صاحب السمو رئيس الدولة أوراق اعتماد كل من جمال محمد الغنيم سفير دولة الكويت، وعمر فريتح سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وأحمد فاضل بن شمس الدين سفير ماليزيا، وكريستوف زخيا ألكسيس سفير الكرسي الرسولي، وعمر حسين أوبا سفير جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية، وإدوارد هوبارت سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا، وربيكا شارونا بيرز سيرفانتس سفيرة جمهورية بنما، وخوليو بيلارمينو غومز ماياتو سفير جمهورية أنغولا، ولويس ميغيل ميرلانو هويوس سفير جمهورية كولومبيا، ورضا عامري سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وخيرارد بول ماري هوبير شتيغس سفير مملكة هولندا، وكيدلا يونس حامدي الحاج محمدي سفير جمهورية تشاد، ويعقوب حسن محمد سفير جمهورية تنزانيا المتحدة، وآرثر ماتلي سفير الاتحاد السويسري، وبويان جوكيتش سفير البوسنة والهرسك، وجون ميرينجيه سفير جمهورية رواندا.

ونقل السفراء الجدد إلى صاحب السمو رئيس الدولة تحيات قادة دولهم وخالص أمنياتهم لدولة الإمارات قيادةً وشعباً بمزيد من التقدم والازدهار.

حضر المراسم.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة.

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