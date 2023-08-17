منصور بن زايد يعزي في وفاة شبيب الظاهري

المصدر: العين - وام

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قدم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له شبيب محمد هلال الظاهري، وذلك لابنيه محمد وأحمد وذوي الفقيد.

وأعرب سموه خلال زيارته لمجلس العزاء في مدينة العين، عن خالص التعازي لأسرة الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، واجب العزاء في وفاة المغفور له شبيب محمد هلال الظاهري، وذلك لابنيه محمد وأحمد شبيب.

وأعرب معاليه، خلال زيارته لمجلس العزاء في مدينة العين، عن خالص التعازي لأسرة وذوي الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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