شرطة دبي تطلق مبادرة «برّد على قلبك»

المصدر: (دبي - البيان)

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نظمت الإدارة العامة للدعم اللوجستي في شرطة دبي مبادرة «برد على قلبك» بتوزيع المرطبات الباردة والمثلجات المنعشة والفواكه على الموظفين والمتعاملين في الإدارة العامة وذلك في بادرة تهدف إلى بث روح الفرح والبهجة بين الموظفين والمتعاملين وإسعادهم، وذلك بحضور اللواء علي غانم، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي بالوكالة، واللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة بالوكالة، والعميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، ومديري الإدارات الفرعية في الإدارة العامة، وشركاء المبادرة وعدد من الضباط. وقال اللواء علي غانم إن المبادرة تهدف إلى ترسيخ دور شرطة دبي تجاه المجتمع.

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