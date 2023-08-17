10 ملايين درهم إنفاق «بيت الخير» في يوليو

المصدر: (دبي ـ رامي عايش )

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أنفقت جمعية بيت الخير في شهر يوليو الماضي 10 ملايين و100 ألف درهم، ليصل حجم إنفاقها هذا العام خلال الأشهر السبعة الأولى إلى 82 مليوناً و618 ألف درهم. وتصدر إنفاق الجمعية في الشهر المذكور الدعم الإنساني للأسر المواطنة والحالات المحتاجة، حيث بلغ حجم المساعدات الطارئة 5 ملايين و116 ألف درهم، منها 3 ملايين و347 ألفاً من أموال الزكاة، ومليون و769 ألفاً من الصدقات.

ودعمت الجمعية علاج المرضى بـ395 ألف درهم، و100 ألف لرفع المديونيات عن غارمين.

وتابعت الجمعية دعمها للأسر المواطنة المسجلة لديها، والتي تتلقى مساعدات نقدية بشكل شهري، فقدمت لها خلال شهر يوليو 623 ألف درهم، فيما دعمت الأيتام وأسرهم بـ701 ألف درهم، كما أنفقت على الأسر المواطنة الأقل 3 ملايين و876 ألف درهم.

وقدّمت الجمعية دعماً غذائياً للأسر بلغت قيمته نحو 210 آلاف درهم، بينما قدمت 48500 درهم لصيانة منازل وتزويد الأسر بالمستلزمات المنزلية، إضافة 14565 درهماً لمساعدة الطلبة و6892 درهماً كسوة ملابس.

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