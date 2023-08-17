تعاون بين «إرادة» للعلاج والتأهيل في دبي وجامعة كولورادو

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مركز «إرادة» للعلاج والتأهيل في دبي عن تعاونه مع كلية الطب بجامعة كولورادو «CU Medicine»، التي تعتبر واحدة من أفضل الجامعات على مستوى الولايات المتحدة، بما تضمه من مجموعة متميزة من أساتذة والأطباء والمختصين في عدد كبير من التخصصات الطبية، بما فيها «علاج مرض الإدمان»، في إطار الخطة الاستراتيجية للمركز والمعنية بتطوير البرامج العلاجية والتأهيلية.

وتنفيذاً لتوصيات المجلس التنفيذي لإمارة دبي بإطلاق برنامج وقائي فعال قام مركز «إرادة»، بالتعاون مع كلية الطب في جامعة كولورادو بعقد ورشة علمية، لمناقشة تطبيق أفضل الممارسات المتعلقة باستحداث مثل هذه البرامج المتخصصة في هذا المجال، وذلك بمشاركة عدد من الجهات المعنية شملت: هيئة الصحة بدبي، ومؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ومجلس مكافحة المخدرات، ومركز حماية الدولي، والمجلس الوطني الاتحادي، وهيئة تنمية المجتمع، حيث جاءت مخرجات الورشة بتشكيل لجنة عليا مشتركة مع الجهات المعنية لتنفيذ برنامج الكشف المبكر والتدخل المبكر والعلاج كونها مرحلة أولى.

وفي هذه المناسبة أكد عبدالرزاق أميري، المدير التنفيذي لمركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي، أن التعاون مع إحدى الجهات المرموقة عالمياً في مجال البرامج العلاجية والتأهيل، سيعزز من جودة الخدمات المقدمة في المركز، إضافة إلى المساهمة في وضع برنامج وقائي متكامل وفعال، للحد من آفة الإدمان، من خلال شرح أفضل أساليب الوقاية والتدخل المبكر وعلاج اضطراب المخدرات للمراهقين والبالغين، وسبل بناء المهارات السريرية للتعامل مع حالات الإدمان.

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