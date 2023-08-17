دبي تستضيف المنتدى العربي للمسؤولية الاجتماعية

المصدر: (دبي - وام )

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تستضيف دبي، المنتدى العربي العاشر للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، تحت شعار «إطلاق آفاق التحول المستدام.. كسر الحواجز وتقديم الحلول»، يومي 3 و4 أكتوبر المقبل، وذلك تحت رعاية وزارة التغير المناخي والبيئة.

ويركز المنتدى على التحديات والعقبات التي تواجه رحلة التحول المستدام والمسارات العملية الضرورية لفتح آفاق جديدة من النمو، وذلك في ضوء الحاجة الملحة والمتزايدة لتسريع وتيرة التحولات الرامية لتوجيه العالم نحو نهج أكثر استدامة.

وتتولى تنظيم المنتدى، الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، الجهة الرائدة في العالم العربي بمجال المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والاستدامة، حيث تستضيف من خلال هذه المنصة المكرسة لتبادل المعارف والخبرات أبرز قادة الفكر وخبراء المناخ الإقليميين والعالميين ممن سيقودون دفة النقاش ويشاركون أفكارهم حول أهداف التنمية المستدامة والحلول الحاسمة لتحقيق طموحات الحياد المناخي.

وتم وضع جدول أعمال للجلسات العامة الخمس، التي ستوفر إطار عمل للشركات والاقتصادات من أجل الانتقال إلى مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية، كما يشارك عدد من المتحدثين مجموعة من الأفكار والممارسات المتطورة والمثلى حول أبرز تحديات الاستدامة، وسيتواصلون مع الجمهور عبر الجلسات المتخصصة مع تقديم نهج شامل للانتقال إلى مستقبل منخفض الكربون.

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