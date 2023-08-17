27 جهة تدعم «جائزة الريادة في سوق العمل»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن رعاة الدورة الأولى من «جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل» وصل عددهم حتى تاريخ اليوم إلى 27 جهة من كبرى شركات القطاع الخاص، والمؤسسات الوطنية في الدولة.

وتهدف الجائزة المعتمدة من مجلس الوزراء لتعزيز تنافسية سوق العمل، وزيادة إنتاجيته وكفاءته، وتكريم الممارسات المتميزة في مجال بيئة العمل، وحماية حقوق العمالة وتحفيزها، وتعزيز مستوى رفاهية وجودة حياة القوى العاملة في منشآت القطاع الخاص.

وقالت نورة المرزوقي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين للسياسات والاستراتيجية: «إن تطوير منظومة العمل في الدولة بصورة متكاملة في صدارة أولويات القيادة الرشيدة، ويشمل هذا التطوير جميع الجوانب المتعلقة بالارتقاء بمنظومة العمل، بما في ذلك تعزيز الابتكار، وتكريم المبدعين من الأفراد والشركات، وتكريس ثقافة التميز».

وأشادت برعاة الجائزة من شركات القطاع الخاص والمؤسسات الوطنية، معتبرة أن دعمها للجائزة يؤكد مدى رسوخ المسؤولية المجتمعية لديها ووعيها بدورها شركاء للوزارة في تعزيز التميز والإبداع والابتكار في سوق العمل الإماراتي، وهو ما يسهم في الارتقاء بكفاءته وتنافسيته.

وقال حسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية، الراعي الماسي للجائزة: إن أهداف الجائزة تنسجم مع أهداف شركة داماك، التي تقدر الدور الكبير للموظفين والعمال، الذين أسهموا على مدار عقود مضت في نجاح الشركة، التي أسهمت بدورها، ومنذ تأسيسها في مسيرة التنمية والتطوير العمراني للدولة، وكانت شريكاً فاعلاً فيها، وذلك بمشاركة فاعلة للقوى العاملة.

دعم

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لـ«دو»، الراعي البلاتيني للجائزة: «قطاع الاتصالات في الدولة شريك رئيسي في دعم خطط وجهود وزارة الموارد البشرية والتوطين، لتحقيق سوق عمل تنافسي ممكن للمواطنين، وقادر على استقطاب أهم الكفاءات والعقول العالمية، ونرى اليوم أن الشراكة مع الوزارة تمتد لتشمل العديد من الجوانب، بما فيها دعم التوطين، حيث يشغل العديد من أبناء الإمارات العاملين في الشركة مناصب قيادية، ويسهمون بشكل فاعل في رسم استراتيجية الشركة، وقيادتها نحو تحقيق أهدافها، وتعزيز مساهمتهما في الناتج المحلي.

اهتمام

وقالت إيمان عبد الرزاق، المسؤول الرئيسي للموارد البشرية في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، الراعي البلاتيني للجائزة: إن «المسؤولية المجتمعية تعد ثقافة راسخة لدينا، وفي قطاع البنوك بشكل عام، الذي يحقق أعلى نتائج النمو والتطور المدعوم ببيئة عمل مستقرة، ونرى أن المنظومة الاقتصادية في الدولة بكل جوانبها التشريعية والتنظيمية، والقرارات الحكومية في حماية القطاع المالي، تعكس مدى الاهتمام والرعاية من القيادة الرشيدة في الدولة، التي تقدم الدعم للقطاع المالي، وتوجهه باستمرار لتحقيق تلك النتائج».

وتنقسم جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل إلى ثلاث فئات رئيسة، هي فئة «المنشــــآت»، التي تكرم المنشآت الرائدة في مجال سوق العمل، والتي أسهمت في إدارة علاقات العمل، بصورة متميزة، وفئة «العمالة»، التي تستهدف تقدير مساهمات القوى العاملة المتميزة في خدمة العمل والمجتمع بدولة الإمارات، وفئة «شركاء خدمات الأعمال» التي أسهمت في تطوير ممارسات سوق العمل الرائدة.

وتستقبل وزارة الموارد البشرية والتوطين طلبات الترشح للجائزة بفئاتها الثلاث، من خلال الموقع الإلكتروني للجائزة riyada.mohre.gov.ae حتى 31 أغسطس الجاري.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز