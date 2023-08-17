«تاكسي دبي» تدرب 4400 سائق وتنفذ 134 دورة تدريبية خلال 2023

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت مؤسسة تاكسي دبي التابعة لهيئة الطرق والمواصلات أنها دربت 4400 سائق، وذلك حسب الخطة التدريبية للعام 2023 الهادفة إلى تدريب وتأهيل السائقين، وتعزيز كفاءتهم، من أجل تحقيق تشغيل متميز، وضمان تقديم خدمات نقل، وفق أعلى المعايير العالمية بصورة مبتكرة ومستدامة لإسعاد متعامليها.

وأوضح عبدالرحمن عبيد البح، مدير إدارة إسعاد السائقين، أن برامج التدريب نظمت 134 دورة تدريبية شملت برامج معتمدة، وفق أفضل الممارسات ونتائج المقارنات المعيارية، التي تركز على محاور القيادة الآمنة وخدمة المتعاملين والصحة والسلامة المرورية.

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