انطلاق معرض إكسبو أصحاب الهمم 9 أكتوبر

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق فعاليات الدورة الخامسة لمعرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي من 9 ولغاية 11 أكتوبر المقبل في القاعات (5 ــــ ٦ ــــ 7) بمركز دبي التجاري العالمي، حيث يساهم المعرض في تقديم نظرة متعمقة للغاية فيما يختص بعالم التكنولوجيا المساعدة والابتكارات الشمولية والمبادرات الخلاقة في مجالات الدمج وإعادة التأهيل، لأكثر من 50 مليوناً من أصحاب الهمم في الشرق الأوسط.

ومن المتوقع لهذا المعرض الأضخم من نوعه في المنطقة المخصص للأشخاص ذوي الهمم وعوائلهم، والذي يتم تنظيمه تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن يشهد مشاركة واسعة من قبل الشركات والزائرين على حد سواء مقارنة بدورة العام الماضي.

ويحظى المعرض بمشاركة أكثر من 250 عارضاً وعلامة تجارية ومركزاً لذوي الاحتياجات الخاصة وإعادة التأهيل من 50 دولة، علاوة على توقع توافد أكثر من 12 ألف زائر من أكثر من 70 دولة.

وقال غسان سليمان الرئيس التنفيذي للمعرض: الحدث نجح في تشبيك العلاقات مع مجتمع أصحاب الهمم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز