تخصيص فرق على مدار الساعة لإنجاح العملية الانتخابية

المصدر: متابعة ـ موفق محمد، وائل نعيم، سعيد الوشاحي، عائشة الكعبي، أحمد أبو الفتوح

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أكد طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي تخصيص اللجنة الوطني للانتخابات 2023، فرق عمل تعمل على مدار الساعة، لتوفير أقصى درجات الخدمات وتحقيق سعادة الناخبين وأعضاء الهيئات الانتخابية.

وبين في مداخلة لنشرة «أخبار الإمارات» على قناة دبي، أن المؤشرات والأرقام الإحصائية والمتعلقة بفتح عملية التسجيل لخوض غمار السباق البرلماني إلى قبة المجلس، التي انطلقت أول من أمس وتستمر حتى 18 أغسطس في 9 مراكز موزعة على أنحاء الدولة، أظهرت وجود إقبال من الجنسين على المشاركة بفعالية في هذه الاحتفالية الانتخابية، لافتاً إلى أن آلية التسجيل «عن بعد» سواء عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي، كانت المفضلة لدى المرشحين، وذلك بالمقارنة بعملية التسجيل الحضوري في مراكز التسجيل.

وأعرب طارق هلال لوتاه عن تفاؤله، بأن تشهد انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في دورته الخامسة، إقبالاً كبيراً من المرشحين للمشاركة بفعالية في هذا العرس الانتخابي، موضحاً أن الدورات الانتخابية السابقة كان لها دور إيجابي ومهم في خلق نضج كبير لدى الناخب وفهم أكثر لدور عضو المجلس الوطني الاتحادي والمهام التي يضطلع بها خلال فترة عمله تحت القبة البرلمانية.

أرقام متقاربة

وواصلت لجنة إمارة دبي استقبال وتسجيل أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح، حيث قال عيسى محمد خليفة المطيوعي، رئيس لجنة إمارة دبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي إن الإقبال من قبل الراغبين في الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي جيد، منوهاً أنه في اليوم الأول كانت الأرقام متقاربة بين الرجال والنساء الذين تقدموا بأوراقهم للترشح سواء في مقر اللجنة أو تقديم طلبات الترشح عبر الموقع الإلكتروني، داعياً جميع أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح إلى المبادرة في تقديم أوراقهم وعدم الانتظار لليوم الأخير من الفترة المحددة لعملية تسجيل الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

تسهيلات

وقال إن لجنة إمارة دبي وفرت جميع التسهيلات التي من شأنها توفير الجهد والمرونة للراغبين في الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، من فريق تنفيذي معد ومؤهل ومواقف مجانية ولوحات إرشادية، لافتاً إلى أن عملية التسجيل تسير بسلاسة سواء من حيث الإجراءات أو عبر زيادة الوعي لدى المواطنين.

إجراءات

كما واصلت لجنة إمارة الشارقة استقبال أعضاء الهيئة الانتخابية الراغبين في الترشح للدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي عن الإمارة، وذلك بمقر اللجنة في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، حيث قدم الراغبون في الترشح طلب تسجيلهم واستكملوا الإجراءات المطلوبة بكل سهولة ومرونة وفي غضون دقائق قليلة، واستقبلت اللجنة استفسارات هاتفية للتأكد من صحة الإجراءات وعمليات التسجيل عبر القنوات الذكية الذي أتاحتها اللجنة الوطنية للانتخابات في هذه الدورة، والذي مكن الراغبين من الترشح التقدم بطلباتهم واستيفاء الرسوم المقررة دون الحاجة لزيارة مقر اللجنة الانتخابي.

الفجيرة

وأكد اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي رئيس لجنة إمارة الفجيرة أن عملية تسجيل طلبات أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 في مقر الفجيرة تمضي لليوم الثاني بكل يسر وسلاسة، حيث إن اللجنة حرصت على تسهيل كافة الإجراءات في عملية تسجيل طالبي الترشح.

ولفت إلى أن مقر التسجيل يوفر أفضل التجهيزات والتقنيات لتيسير عملية التسجيل والارتقاء بتجربة المتعاملين من أعضاء الهيئة الانتخابية، وطالب الراغبين بالترشح التسجيل عبر المنصة الإلكترونية عن بعد، أو عبر مقر تسجيل المرشحين في غرفة الفجيرة.

وأوضح أن عملية التسجيل مستمرة لغاية 18 أغسطس الجاري حتى الساعة 12 ظهراً، للراغبين في الترشح للمجلس الوطني بالتوجه إلى أن مقر التسجيل في غرفة تجارة وصناعة الفجيرة بالطابق الثامن، متاحة لمن تعذر عليهم التسجيل عبر المنصة الإلكترونية، حيث متواجدين من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثالثة ظهراً، متمنياً النجاح والتوفيق للجميع.

إمكانيات

وأشار أحمد عبيد الطنيجي عضو لجنة رأس الخيمة إلى استمرار تلقي طلبات عملية تسجيل أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، حتى يوم غد الجمعة، بشكل حضوري في مركز شباب رأس الخيمة الإبداعي بمنطقة الظيت.

وأشار إلى أهمية إسراع المرشحين الراغبين بتسجيل طلباتهم للتقدم بأوراقهم إلى اللجنة أو عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي الخاص بالتقديم، وعدم الانتظار لليوم الأخير، لتجنب أي معوقات قد تحدث في حال نقص أية مستندات خاصة باستكمال الطلب، مؤكداً أن اللجنة سخرت كافة إمكانياتها لإنجاح عملية التسجيل، إضافة إلى وجود فريق مؤهل وعلى درجة عالية من الجاهزية لاستقبال المرشحين ومساعدتهم بالإجابة عن كافة استفساراتهم.

وأكد الطنيجي، أهمية تفعيل أعضاء الهيئات الانتخابية حسابهم الخاصة بالهوية الرقمية، مع التحقق من ورود أسمائهم ضمن القائمة عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات، قبل التوجه لمقر اللجنة أو تقديم طلبات الترشح عبر الموقع الإلكتروني، والالتزام بالتعليمات التنفيذية الصادرة عن اللجنة الوطنية للانتخابات، لافتاً إلى أن اللجنة استقبلت خلال اليوم الأول 19 طلباً وتنوعت الطلبات بين التسجيل الحضوري والإلكتروني.

أم القيوين

وأكد ضياء سلطان حميد، عضو لجنة إمارة أم القيوين، لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، أمس، أن ارتفاع الوعي المجتمعي بالخدمات الإلكترونية أسهم في تسهيل تسجيل طلبات الترشح خلال اليومين الأول والثاني، مشيراً إلى أن عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني شهدت إقبالاً ملحوظاً، مؤكداً أن مراحل التسجيل خلال هذه الدورة عن بُعد، أسهمت في توفير الوقت والجهد على المتقدمين للترشح، وتعتبر خطوة إيجابية في المشاركة القوية بالعرس الانتخابي الإماراتي. وأشار إلى أن اللجنة واصلت استقبال الراغبين بالترشح لليوم الثاني، إضافة للرد على استفسارات ومساعدة المرشحين في استكمال النواقص بأوراقهم الخاصة بعملية التسجيل، داعياً الراغبين في الترشح للمسارعة إلى تقديم طلب ترشحهم والتوجه لمقر اللجنة في مركز وزارة تنمية المجتمع بأم القيوين، وتحديث بيانات الهوية الرقمية لضمان تسهيل عملية التسجيل واستكمال البيانات الخاصة بالمرشح.

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