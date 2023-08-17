«خيرية الشارقة» تدعم متعثري فواتير الكهرباء والمياه

المصدر: الشارقة - وام

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نجحت جمعية الشارقة الخيرية في النصف الأول من العام الجاري في مساعدة شريحة كبيرة من المتعثرين في دفع مستحقات فواتير خدمات الكهرباء والمياه، بوصفها واحداً من أهم ملامح الحياة الكريمة للأسرة.

وقالت الجمعية إنها تمكنت بدعم من متبرعيها من مساعدة 101 أسرة متعثرة في دفع متأخرات فواتير الكهرباء والمياه في النصف الأول من العام الجاري، والتي كانت قد حصلت على إشعار نهائي بقطع الخدمات عن مساكنهم من قبل الجهات المختصة.

وأشارت إلى أنها استقبلت في الفترة القليلة الماضية عدداً من طلبات المساعدة المتعلقة بالتعثر في دفع مستحقات فواتير الخدمات، وتعكف على دراسة الطلبات كافة المقدمة إليها، وفي هذا الصدد تدعو الجمعية جمهور المتبرعين إلى دعم مشروع مساعدة متعثري فواتير الخدمات، إذ يسهم هذا المشروع في تخفيف الضغط المالي عن الأسر المتعففة التي تندرج تحت فئة ذوي الدخل المحدود.

وأكدت أن انقطاع تلك الخدمات من شأنه أن يحول حياة الأسر إلى مزيد من المعاناة التي لا تُطاق، ففي ظل ارتفاع درجات الحرارة في الصيف تكون الحاجة إلى تشغيل أجهزة التبريد أمر بالغ الأهمية وهو في حال انقطاع الخدمات سيشعر أفراد تلك الأسر بمزيد من المعاناة والإرهاق والتشتت وتراجع مستوى السلامة الصحية.

وأوضحت الجمعية أنها من هذا المنطلق تقوم باستقبال طلبات المتعثرين التي ينبغي أن تكون موثقة بما يبرهن على أحقية تلك الأسر في المساعدة عبر إحضار الوثائق الرسمية التي تثبت انقطاع الخدمات أو الإشعارات التي تسلموها بانقطاع الخدمات عنهم، إلى جانب بقية المستندات والوثائق الأخرى المتعلقة بحالة الإقامة وقيمة الدخل الشهري وحجم الالتزامات المالية للأسرة.

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