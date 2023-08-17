«الاتحاد للماء والكهرباء»: إنجاز 784 ألف معاملة ذكية في 6 أشهر

المصدر: دبي - وائل نعيم

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أنجز متعاملو «الاتحاد للماء والكهرباء» 784 ألف معاملة ذكية خلال النصف الأول من العام الجاري، وتعد معاملة «تفعيل الخدمة للمستهلك الجديد» وهي نوع من المعاملات الذكية الأكثر طلباً من قبل المتعاملين، وبلغ عددها خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 40 ألف معاملة.

وقال المهندس يوسف آل علي، الرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد للماء والكهرباء»، لــ «البيان»، تتنوع القنوات الذكية التي توفرها الشركة لمتعامليها ما بين تطبيق الاتحاد للماء والكهرباء الذكي، والذي يمكن تحميله بسهولة من جميع المتاجر الإلكترونية، وعلى أنظمة التشغيل كافة. وتضم تلك القنوات الخدمات المقدمة عبر الموقع الإلكتروني للشركة، وتتضمن أكثر من 30 خدمة متنوعة، إلى جانب إمكانية إجراء معاملات السداد عبر أجهزة السداد الآلي المنتشرة في مئات المواقع، أو البنوك المتنوعة ويبلغ عددها 12 بنكاً تضم أكبر وأهم البنوك العاملة في الدولة، فضلاً عن عدد من مكاتب الصرافة.

تطوير مستمر

وأضاف: من منطلق حرص شركــة «الاتحاد للماء والكهرباء على التطوير المستمر في خدماتها لتلبية توقعات وتطلعات متعامليها، وتعزيز رؤية القيادة في تحقيق أقصى درجات رضا المتعاملين، لا سيما على مستوى قطاعات خدمة عامة أساسية كالماء والكهرباء، فإنها تسخر جميع إمكانياتها لتحقيق هذا الهدف، كما تسعى باستمرار لاستكشاف آفاق جديدة تصب في هذا الاتجاه.

آليات

وتابع: من هذا المنطلق، تقوم شركة الاتحاد للماء والكهرباء بتطبيق عدد من الآليات وتوظيف بعض الأدوات من أجل التعرف عن قرب على توقعات المتعاملين وتطلعاتهم، ومن ثم استخدام النتائج في تصميم المبادرات التي يمكن من خلالها تلبية هذه التطلعات، مع ضرورة التأكيد على دوام واستمرارية هذا النوع من العمليات، خصوصاً في ظل التطور المقابل الحاصل في تلك التطلعات بمرور الوقت تأثراً من المتعامل بالتقدم التكنولوجي، أو التغير في نمط الحياة، أو حتى التغير في اهتماماته بالبيئة وقضاياها. من تلك الآليات والأدوات على سبيل المثال لا الحصر، استطلاعات الرأي الدورية، وقنوات التواصل الاجتماعي، واللقاءات المباشرة مع المتعاملين من خلال الفعاليات المجتمعية والمناسبات السنوية، فضلاً عن المشاركة في مختبرات «تجربة المتعامل» التي توفرها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.

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