بلدية دبي تستخدم روبوتات الذكاء الاصطناعي لفحص مواد البناء

المصدر: البيان

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أعلن مختبر دبي المركزي التابع لبلدية دبي عن استخدام روبوت التحليل الآلي لإجراء فحوصات التحليل الكيميائي على الأسمنت بجميع أنواعه باستخدام الأشعة السينية، وبالاعتماد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما رُبطت خدمات فحص الأسمنت بالمنصة الذكية لخدمات الفحوصات المخبرية في بلدية دبي، بحيث تتيح للمتعامل الحصول على تقارير الفحص بسرعةٍ من خلال الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والمحمولة، بما يعزز من جَودة خدمات فحوصات البناء والتشييد التي تُقدمها البلدية وفق أفضل الممارسات العالمية.

وقالت هند محمود أحمد، مدير إدارة مختبر دبي المركزي في بلدية دبي بالإنابة: "يعتمد روبوت التحليل الآلي على الأشعة السينية لإجراء فحوصات التحليل الكيميائي لمواد البناء والمنتجات الأسمنتية المستخدمة بما يدعم متطلبات قطاع البناء والتشييد في إمارة دبي، حيث يتميز بالسرعة الفائقة في إنجاز الفحوصات وفق أعلى درجات الدقة. وتختصر التقنية مدة إنجاز الفحوصات من 4 أيام إلى 8 دقائق فقط مع زيادة يومية قياسية بنسبة العينات المفحوصة تصل إلى 650% مقارنة بالوضع السابق قبل التطبيق، الأمر الذي سيُسرّع عملية تقديم نتائج الفحوصات المخبرية لقطاع الشركات الاستشارية والمقاولين بأسلوبٍ يكفل إنجاز مراحل المشاريع وفقاً لمواعيدها المحددة. ويُعدّ ذلك من ضمن جهود بلدية دبي في تبنّي أنظمة العمل الرقمية والتنافسية، وتطبيق أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية الريادية التي تعزز جَودة الخدمات وتسهّل الإجراءات اللازمة".

وأشارت المهندسة هند، إلى أهمية فحوصات الإسمنت كونه يُعد من أهم مكونات الخلطات الخرسانية ونتائج فحصه لها تأثير على متطلبات الجودة الأخرى، إضافةً إلى تأثيرها على استدامة المباني والإنشاءات وزيادة عمرها الافتراضي. كما أفادت أن هذه التقنية ستستخدم مستقبلاً لإعداد دراسات بحثية متخصصة في مختبر دبي المركزي تهدف إلى التقييم الأولي لمختلف منتجات ومواد البناء والتشييد.

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