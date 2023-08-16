طقس الإمارات.. تشكّل سحب ركامية وفرصة سقوط أمطار

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئي، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر مع احتمال سقوط أمطار، وانخفاض في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الشمالية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار والأتربة.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية الى شمالية شرقية / 10 - 25 تصل إلى40 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 14:59 والمد الثاني عند الساعة 01:44

والجزر الأول عند الساعة 08:21 والجزر الثاني عند الساعة 19:39 ويكون الموج في بحر عمان خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 54:10 والمد الثاني عند الساعة 15:22 والجزر الأول عند الساعة 52 :16 والجزر الثاني عند الساعة 04:47.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 44 32 80 20

دبي 44 33 75 25

الشارقة 45 33 75 20

عجمان 42 33 70 25

أم القيوين 44 30 75 30

رأس الخيمة 43 32 70 30

الفجيرة 34 29 85 50

العـين 45 31 60 15

ليوا 45 32 55 20

الرويس 46 32 70 20

السلع 45 33 75 25

دلـمـا 43 36 70 40

طنب الكبرى / الصغرى 40 32 85 45

أبو موسى 39 33 85 45

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