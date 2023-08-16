«تاكسي دبي» تدرب 4400 سائق خلال 2023

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مؤسسة تاكسي دبي التابعة لهيئة الطرق والمواصلات أنه قد تم تدريب 4400 سائق وذلك حسب الخطة التدريبية للعام 2023 الهادفة إلى تدريب وتأهيل السائقين وتعزيز كفاءتهم من أجل تحقيق تشغيل متميز، وضمان تقديم خدمات نقل وفق أعلى المعايير العالمية بصورة مبتكرة ومستدامة لإسعاد متعامليها.

وتحرص مؤسسة تاكسي دبي من خلال مركز تدريب وتأهيل السائقين التابع لها، والحاصل على العديد من الشهادات والجوائز المحلية والعالمية، على تدريب السائقين وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث توفر المؤسسة برامج تدريبية تتضمن تدريب السائقين الجدد على أساليب الوقاية من الحوادث، كما تركز البرامج التدريبية على تحسين أداء السائقين وتوعيتهم بمهامهم ومسؤولياتهم وفق أرقى معايير التميّز، إلى جانب الورش التوعوية التي تسلط الضوء على مواضيع قوانين المرور، والسلامة العامة، وخدمة المتعاملين، وتطوير مهارات التواصل والتعامل مع أصحاب الهمم، بالإضافة إلى التعامل مع حالات الطوارئ.

وأوضح عبدالرحمن عبيد البح، مدير إدارة إسعاد السائقين، أن برامج التدريب نظمت 134 دورة تدريبية شملت برامج مُعتَمَدَةٌ وفق أفضل الممارسات ونتائج المقارنات المعيارية التي تركز على محاور القيادة الآمنة وخدمة المتعاملين والصحة والسلامة المرورية.

وأضاف البح: "تولي المؤسسة أهمية كبرى لعملية تنمية وتطوير مهارات مواردها البشرية وذلك تماشياً مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية المطبقة في مجال التدريب وتطوير السائقين، حيث تعتمد المؤسسة على استراتيجيات وخطط مبتكرة إلى جانب الأساليب المتقدمة في التأهيل والتي تتضمن التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز