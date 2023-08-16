تعاون مشترك بين مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي وكلية الطب بجامعة كولورادو

المصدر: البيان

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في إطار الخطة الاستراتيجية لمركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي والمعنية بتطوير البرامج العلاجية والتأهيلية، أعلن المركز عن تعاونه مع كلية الطب بجامعة كولورادوCU Medicine) ) التي تعتبر واحدة من أفضل الجامعات على مستوى الولايات المتحدة، بما تضمه من مجموعة متميزة من أساتذة والأطباء والمختصين في عدد كبير من التخصصات الطبية بما فيها "علاج مرض الإدمان".

وتنفيذاً لتوصيات المجلس التنفيذي لإمارة دبي بإطلاق برنامج وقائي فعال، قام مركز "إرادة" بالتعاون مع كلية الطب في جامعة كولورادو بعقد ورشة علمية لمناقشة تطبيق أفضل الممارسات المتعلقة باستحداث مثل هذه البرامج المتخصصة في هذا المجال، وذلك بمشاركة عدد من الجهات المعنية شملت، هيئة الصحة بدبي، ومؤسسة دبي الصحية الاكاديمية، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ومجلس مكافحة المخدرات، ومركز حماية الدولي، والمجلس الوطني الاتحادي، وهيئة تنمية المجتمع، حيث جاءت مخرجات الورشة بتشكيل لجنة عُليا مشتركة مع الجهات المعنية لتنفيذ برنامج الكشف المبكر والتدخل المبكر والعلاج كمرحلة أولى.

وفي هذه المناسبة أكد سعادة عبدالرزاق أميري، المدير التنفيذي لمركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي، أن التعاون مع إحدى الجهات المرموقة عالمياً في مجال البرامج العلاجية والتأهيل، سيعزز من جودة الخدمات المقدمة في المركز ، إضافة إلى المساهمة في وضع برنامج وقائي متكامل وفعّال للحد من آفة الإدمان من خلال شرح أفضل أساليب الوقاية والتدخل المبكر وعلاج اضطراب المخدرات للمراهقين والبالغين وسبل بناء المهارات السريرية لتمكين العاملين في القطاعات المعنية بالتعامل مع حالات الإدمان.

وأضاف أميري، أن هناك تعاون وثيق بين مركز إرادة للعلاج والتأهيل ومؤسسة دبي الصحية الاكاديمية في هذا المجال، حيث قام المركز بالتعاون مع كلية الطب بجامعة كولورادو بتدريب (30) من أطباء مؤسسة دبي الصحية الاكاديمية من المختصين بالتدريب على أساليب الكشف والتدخل المبكر.

يُذكر أن مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي قد حصل هذا العام على الاعتماد الدولي "من هيئة اعتماد مرافق العلاج والتأهيل بالولايات المتحدة الامريكية" (CARF) ليصبح بذلك أول مركز معتمد لعلاج ولتأهيل مرضى الادمان في دولة الإمارات، والثاني على مستوى الشرق الأوسط، مستوفياً أعلى معايير الجودة المعتمدة من قبل المؤسسة الامريكية، والتي ترتكز حول جودة البرامج العلاجية والخدمات المساندة والبنية التحتية التي يوفرها المركز، والتي تنعكس ايجاباً على مخرجات الخدمات المقدمة ويعتبر هذا الاعتماد اعلى مستويات الاعتماد الخاصة بمراكز علاج وتأهيل مرضى الإدمان.

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