مجموعة الإمارات توسع تعاونها مع أكاديمية بي دبليو سي

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وقعت مجموعة الإمارات، في المقر الرئيسي للمجموعة بدبي اليوم، مذكرة تفاهم مع أكاديمية "بي دبليو سي PwC"، ما يعزز التزامها بتسهيل التدريب الرائد في الصناعة للكوادر الوطنية الإماراتية.

وقّع على مذكرة التفاهم منال الصوري، نائب رئيس الموارد البشرية في مجموعة الإمارات للتوطين وإدارة تعزيز تجربة الموظفين، ومير تيمور علي، شريك "بي دبليو سي" ورئيس المؤهلات والشهادات في أكاديمية PwC. وسوف يتلقى موظفو مجموعة الإمارات الإماراتيون، في أقسام الموارد البشرية والمالية والتدقيق، تدريباً مؤهلاً يقدمه خبراء أكاديمية "بي دبليو سي" للاستشارات لنيل شهادات في مختلف التخصصات.

وقالت منال الصوري: "تعزز مذكرة التفاهم التي وقعناها اليوم مع أكاديمية بي دبليو سي التزامنا بتطوير المتخصصين الإماراتيين في مختلف أقسام مجموعة الإمارات، وتزويدهم بالمهارات الإضافية والميزات التنافسية للشهادة ذات المستوى العالمي لتعزيز حياتهم وتفوقهم المهني. وانطلاقاً من كون مجموعة الإمارات إحدى المؤسسات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإننا نفخر بالتعاون مع مؤسسات تشاركنا رؤيتنا لتمكين المجتمع المحلي ودعم نموه المستدام بما يتماشى مع تقدم الدولة وتطورها في جميع القطاعات".

من جانبه، قال تيمور علي مير: "القوى العاملة الوطنية الماهرة هي المحرك الرئيسي لأجندة التحول في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويسعدنا تعزيز التزامنا بهذا الهدف من خلال مذكرة التفاهم مع مجموعة الإمارات. ولا يقتصر تعاوننا على تحقيق ذلك وحسب، بل يمتد أيضاً ليشمل دعم النمو الاستراتيجي للمواهب الوطنية، وتمكين تنافسية القوى العاملة عالمياً عبر مختلف الأدوار والأقدمية، من خلال تزويدهم بشهادات ومؤهلات معتمدة دولياً".

ويأتي تعاون مجموعة الإمارات مع أكاديمية بي دبليو سي في إطار استراتيجيتها (رحلتي) التي تساعد على إلهام المواطنين الإماراتيين وجذبهم وتطويرهم ومكافأتهم والاحتفاظ بهم. وبالإضافة إلى التعاون مع الأكاديمية، دخلت مجموعة الإمارات مؤخراً في شراكة مع RIT (دبي) لتقديم برنامج منح حصري لخريجي الثانوية الإماراتيين. وتقدم "رحلتي" مجموعة من برامج التطوير والقيادة الأخرى لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة الطموحين، بالإضافة إلى فرص الإرشاد والمنح الدراسية والتدريب. وفي إطار جهودها لدعم أهداف التوطين في الدولة، تواصل مجموعة الإمارات توظيف الإماراتيين في مختلف المجالات ضمن مجموعة واسعة من البرامج. يمكن الاطلاع على التفاصيل على www.emiratesgroupcareers.com.

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