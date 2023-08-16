قرقاش: الإمارات تسمو فوق منطق القيل والقال

المصدر: دبي - البيان

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أكّد معالي د. أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أنّ مواقف دولة الإمارات مع الأشقاء والأصدقاء راسخة ومستمرّة.

وكتب معاليه في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «X»: «اتسمت مواقف الامارات دائما بالشجاعة والأصالة والتقييم الاستراتيجي الذي يرى أن أمن واستقرار وازدهار المنطقة كل لا يتجزأ، تبقى هذه رؤيتنا حتى وإن تغيرت الظروف والأدوات، وتبقى مواقفنا مع الأشقاء والأصدقاء راسخة ومستمرة». وأشار معاليه، إلى أنّ الإمارات لا تتغيّر وتسمو فوق منطق القيل والقال.

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