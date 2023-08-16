رئيس الدولة ونائباه يهنئون رؤساء الهند وكوريا وليختنشتاين والكونغو

المصدر: أبوظبي - وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى دراوبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى دراوبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى شري ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة، نشرها عبر حسابه على منصة «إكس» أن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤكد التزامها ببناء مستقبل من الازدهار والنمو المشترك مع الهند، والارتقاء بالشراكة بين البلدين إلى آفاق جديدة، واستكشاف آفاق جديدة للعلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية.

بدوره، قدّم مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، على تهنئة سموه بعيد استقلال جمهورية الهند الـ 77. جاء ذلك في تدوينة نشرها مودي عبر حسابه على منصة «إكس»، تعقيباً على تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وقال مودي: «شكراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على تمنياتكم الطيبة».

كوريا

في غضون ذلك، بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقية تهنئة إلى يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا، بمناسبة ذكرى يوم التحرير. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس يون سوك يول.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى هان دوك سو رئيس وزراء جمهورية كوريا.

ليختنشتاين

إلى ذلك، بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقية تهنئة إلى الأمير هانز آدم الثاني، أمير إمارة ليختنشتاين، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الأمير هانز آدم الثاني. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى دانيال ريش، رئيس وزراء إمارة ليختنشتاين.

الكونغو

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقية تهنئة إلى دينيس ساسو نغيسو رئيس جمهورية الكونغو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس دينيس ساسو نغيسو.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى أناتول كولين ماكوسو رئيس وزراء جمهورية الكونغو.

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