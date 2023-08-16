محمد بن راشد: حريصون على الارتقاء بالشراكة مع الهند إلى آفاق جديدة

المصدر: (أبوظبي ــ البيان، وام)

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى دراوبادي مورمو رئيسة الهند، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى دراوبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند، كما بعث سموهما برقيتي تهنئة مماثلتين إلى شري ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد جمهورية الهند الصديقة بعيد استقلالها الـ 77، وأكد سموه في تغريدة، عبر منصة «إكس»، أن الإمارات حريصة على الارتقاء بالشراكة بين البلدين إلى آفاق جديدة.

بدوره، نشر مودي تدوينة على منصة «X»، تعقيباً على تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، شكر فيها سموه على تهنئته بعيد استقلال الهند.

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