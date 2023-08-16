سعود بن صقر يستقبل ضباطاً متقاعدين

المصدر: رأس الخيمة - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، بحضور اللواء علي عبدالله بن علون النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، عدداً من الضباط المتقاعدين من القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.

وأشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بمسيرة العطاء والتميز للضباط المتقاعدين، وتفانيهم في أداء واجبهم الوطني خلال فترة عملهم بكل كفاءة وإخلاص.. مؤكداً سموه أنهم تركوا خلفهم إرثاً حافلاً بالعطاء والإنجازات.. متمنياً لهم التوفيق في حياتهم. من جانبهم أعرب الضباط المتقاعدون، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على التوجيه والدعم اللامحدود الذي تلقوه من سموه طوال فترة خدمتهم، مؤكدين أن خدمة الوطن تعد أعلى مراتب الشرف والاعتزاز لكل مواطن.

إلى ذلك أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، صباح أمس، صلاة الجنازة على جثمان المغفور لها بإذن الله زوجة محمد عبد الكريم الأحمد، وذلك في مسجد الشيخ أحمد بن حميد القاسمي في منطقة الجزيرة الحمراء.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه، الشيخ عمر بن صقر القاسمي، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة وذوي الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

أدى صلاة الجنازة على جثمان زوجة محمد الأحمد

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