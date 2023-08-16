«التنمية الأسرية» ترسّخ المهارات الخضراء للشباب

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشفت مؤسسة التنمية الأسرية عن إطلاق مجموعة من الفعاليات الحوارية والتوعوية خلال الأسبوع الجاري حول مفهوم المهارات الخضراء والتحول نحو عالم يتسم بالاستدامة البيئية والاقتصادية، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للشباب، الذي يأتي هذا العام تحت شعار «المهارات الخضراء للشباب»، ويمثل استمراراً للجهود التي تبذلها المؤسسة لنشر الوعي بأهمية التنمية المستدامة وثقافة الاستدامة بين أفراد المجتمع، حيث تنفذ فعاليات متنوعة في 16 مركزاً للمؤسسة.

وقالت بهية خميس المرزوقي، رئيس قسم تنمية مهارات وقدرات الشباب في مؤسسة التنمية الأسرية: إن المؤسسة تحرص على تعزيز وتنمية قدرات الشباب وتقديم الدعم والمساعدة لهم من خلال مجموعة من البرامج والخدمات وورش العمل المختلفة، التي تهتم بجميع المهارات، مثل: القيادة، والتواصل، وتطوير الذات، والإدارة المالية والاجتماعية، وإدارة الوقت، والمهارات الحياتية المتنوعة التي لها دور فاعل في صقل الشخصيات وإخراج جيل قادر على مواجهة التحديات المستقبلية والحفاظ على العالم المستدام، وتطوير المجتمع بطرق ووسائل فريدة ومبتكرة تحاكي المسرعات الرقمية والتطورات العالمية، وتستهدف الشباب من عمر 18 إلى 30 عاماً، وتنفذ في جميع مراكز مؤسسة التنمية الأسرية المنتشرة بإمارة أبوظبي ومناطقها (أبوظبي، الظفرة، العين).

كما تسعى المؤسسة من خلال مجالس جودة حياة الشباب إلى تمكينهم من تقييم قدراتهم وتفاعلهم اليومي وعلاقاتهم مع أفراد أسرهم والمجتمع، وتحديد مجالات تطويرها بما يحقق سعادة الفرد والأسرة. وأضافت المرزوقي: «نعمل من خلال هذه البرامج على تمكين الشباب وإعدادهم للمستقبل، حيث استفاد من خدمات وبرامج المؤسسة خلال عام 2022 ما يقارب 4000 شاب وشابة، إذ إن الشباب هم الثروة الحقيقية لدولة الإمارات، ونحرص على دعمهم وتزويدهم بالأدوات التي يحتاجون إليها ليكونوا أفراداً فاعلين في المجتمع، ومساهمين في بناء مستقبل أفضل».

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