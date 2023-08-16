«طرق دبي» تفوز بجائزة الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث

المصدر: دبي- البيان

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نالت هيئة الطرق والمواصلات في دبي الجائزة البرونزية من الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث بالمملكة المتحدة عن فئة سلامة وأمن الأسطول.

وتعد الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث من المؤسسات الرائدة في مجال الصحة والسلامة وتهدف الجائزة إلى تسليط الضوء على جهود المؤسسات في القطاعات المختصة بالحفاظ على الصحة والسلامة.

وقد حصلت الهيئة على الجائزة عن مبادرة (التدريب التخصصي المهني لسائقي الحافلات العامة)، والتزامها بالعمل على تقليل حوادث أسطول الحافلات العامة، وتعزيز السلامة المهنية في مواقع العمل، إضافة إلى رفع وعي السائقين بأهمية القيادة الآمنة لضمان سلامتهم وسلامة الركاب.

الخدمات الآمنة

وقال سلطان إبراهيم الأكرف، مدير إدارة شؤون السائقين بمؤسسة المواصلات العامة: يضع حصول الهيئة على جائزة عالمية على عاتقها مسؤولية الاستمرار في التميز وتعزيز مكانتها في قطاع المواصلات العامة، والتزامها تجاه تطوير مستوى السلامة لسائقيها بجانب تقديم مستويات متميزة من الخدمات الآمنة للمتعاملين والجمهور وبما يتوافق مع رؤية هيئة الطرق والمواصلات: (الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام).

وأضاف: أولت الهيئة اهتماماً كبيراً بالسائقين حيث وفرت لهم كل الوسائل من أجل رفع مستوى الثقافة المرورية لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق.

تطوير

وأشار سلطان الأكرف إلى تحديث وتطوير البرامج التدريبية المخصصة للسائقين، وفق أفضل المعايير والمواصفات العالمية، إلى جانب حصول مدربي إدارة شؤون السائقين، على دبلوم المستوى الثالث.

الجدير بالذكر أن مبادرة تدريب السائقين تتميز بتوظيف الأساليب التي تتناسب مع المتغيرات، بهدف رفع كفاءة التدريب وتحسين مخرجاته.

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