«قانونية دبي» تعقد ورشة حول إدارة التغيير

المصدر: دبي - البيان

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عقدت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، ورشة معرفية حضرها مديرو وحداتها التنظيمية والفريق الفني الخاص بتطوير الخدمات الحكومية، حول أسس إدارة التغيير في تطبيق سياسة الخدمات الحكومية 360.

واستهدفت الورشة، التي قدمها د. جمعة عبيد الفلاسي، قائد فريق سياسة الخدمات الحكومية وقنوات تقديم الخدمة 360 بالتعاون مع فريق مصممي الخدمات الحكومية ولجنة البنية التحتية التقنية بالدائرة، اطلاع فريق القيادة والموظفين المعنيين على أهداف السياسة في تقديم خدمات رقمية واستباقية ومتكاملة، وفق معايير واضحة في تصميم وإدارة خدمة حكومية تستبق احتياج المتعامل، وتضمن توفير وقته وجهده، وحصوله على خدمة ذات جودة وكفاءة، سواء فيما يتعلق بالخدمات التي لا يرتبط تقديمها بأي من الجهات الأخرى، أو فيما يتعلق بالخدمات المشتركة التي تقوم على نقطة اتصال موحدة.

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