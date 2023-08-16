افتتاح مركز متنقل لفحص المركبات بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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افتتحت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع» مركز أدنوك المتنقل لفحص المركبات، الذي يأتي تحقيقاً لأهداف حكومة أبوظبي، وتنفيذاً لاستراتيجيات شرطة أبوظبي التي تعكس الرؤية المستقبلية للإمارة وسعيها المستمر لتوفير خدمات حكومية ملهمة واستباقية.

وشارك في مراسم تدشين المركز كل من اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري مدير قطاع العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بحضور العميد محمد البريك العامري مدير مديرية ترخيص السائقين والآليات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والمهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع».

وأكد العميد محمد البريك العامري أن افتتاح المركز يأتي ضمن الاهتمام بتبني الحلول المبتكرة تماشياً مع رؤية القيادة في تطوير القدرات المقدمة لرفع مؤشرات السعادة وفق أفضل المعايير المهنية، وضمان تعزيز أبوظبي كوجهة تنعم بالأمن والسلامة من خلال توفير خدمات وحلول عالية الجودة. وأوضح أن الخدمة سيتم تقديمها في مجموعة واسعة من المواقع في إمارة أبوظبي من الساعة 7:00 صباحاً إلى 3:00 عصراً.

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