شرطة دبي تنظم ورشة لمناقشة «الملكية الفكرية»

المصدر: (دبي - البيان)

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نظمت الإدارة العامة للشؤون الإدارية بشرطة دبي، بالتعاون مع شركة بيانات للملكية الفكرية، ورشة عمل عن بُعد لمناقشة «الملكية الفكرية» وأهميتها في العمل المؤسسي، بهدف تعزيز ثقافة الملكية الفكرية، وذلك بحضور أكثر من 303 موظفين وموظفات من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

وتطرح الورشة العديد من المحاور المتعلقة بأنواع الملكية الفكرية، منها البراءات ونماذج المنفعة، وحقوق المؤلف، والمصنفات النباتية، والمؤشرات الجغرافية، والأسرار التجارية، والنماذج والرسوم الصناعية، والعلامات التجارية، وكذلك استعراض أهم المعاهدات والاتفاقيات العالمية في مجال الملكية الفكرية. وناقشت الورشة الخطوة الابتكارية للاختراع، وشروط منح براءة الاختراع والتطبيق الصناعي لبراءة الاختراع.

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