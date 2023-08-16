جمعية دبي الخيرية تجمع تبرعات لـ833 مشروعاً

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت جمعية دبي الخيرية عن جمع 4 ملايين و463 ألف درهم منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو من خلال برنامجها الخيري «زايد الخير»، والذي يبث أسبوعياً على إذاعة الأولى لجمع التبرعات للمشاريع الخيرية والتنموية والإنسانية داخل الدولة وخارجها.

وتشمل المشاريع التي يتناولها البرنامج، بناء المساجد والأكواخ السكنية ومراكز تحفيظ القرآن، وحفر الآبار وتوفير صهاريج لسقيا الماء عطفاً على مشاريع أخرى متنوعة ومساهمات.

وبحسب خالد العلماء أمين السر العام للجمعية، فإن عدد المشاريع التي جمع لها البرنامج تبرعات في النصف الأول من العام، وصل إلى 833 مشروعاً، منها 324 مشروع «حفر بئر ماء».

وأوضح أن البرنامج جمع تبرعات لبناء 43 مسجداً بإجمالي مليون و572 ألفاً و535 درهماً، و48 كوخاً سكنياً بـ48 ألف درهم، و9 مراكز تحفيظ قرآن بـ 278 ألفاً و500 درهم، إضافة إلى حفر 314 بئر ماء شرب بقيمة 387 ألفاً و220 درهماً، وتوفير 101 صهريج سقيا ماء بـ 40 ألفاً و400 درهم، إلى جانب جمع تبرعات بقيمة 92 ألفاً و885 درهماً لمشاريع متنوعة، و296 ألفاً و221 درهماً تحت بند «مساهمات».

وأشار أمين السر العام إلى نجاح البرنامج في مساعدة 75 حالة مرضية عاجزة عن توفير تكاليف علاجها وحصولها على الأدوية والمعدات الطبية لعدم شمولها في نظام التأمين الصحي، بمبلغ قدره مليون وقرابة 801 ألف درهم. وأضاف: برنامج زايد الخير يستعرض على الهواء مباشرة قصص المرضى المعسرين، وثمن العلاج الذي يحتاجونه، ويدعو أهل الخير لمساعدتهم، مذكراً إياهم بثواب الرحمة، ومساعدة اليائسين، والتخفيف من معاناة المرضى المعسرين. ودعا العلماء أهل الخير والإحسان إلى المساهمة مع الجمعية لمساعدة الحالات المحتاجة، من خلال التبرع للحالات والمشاريع التي يتم الإعلان عنها في البرنامج.

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