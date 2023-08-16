هيئة الأعمال الخيرية العالمية تطلق حملة «لنضيء مستقبلهم 2023»

المصدر: عجمان - وام

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أطلقت هيئة الأعمال الخيرية العالمية حملة العودة للمدارس «لنضيء مستقبلهم 2023»، وذلك تزامناً مع اقتراب العام الدراسي الجديد، إذ تهدف إلى دعم المشاريع والمبادرات التعليمية والمعرفية داخل الدولة وخارجها وتقديم العون للطلبة والأيتام المتعثرين دراسياً بقيمة إجمالية تقدر بـ15 مليون درهم.

وقال الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، الأمين العام للهيئة: «تستمر الهيئة في مسيرتها الخيرية، بهدف بناء المجتمعات ودعمها وتنميتها، ومن هنا أطلقت هذه الحملة، التي تعد واحدة من أهم حملاتها الموسمية، لما تحمله من رسائل وقيم عظيمة، أهمها الاستثمار في الإنسان، وتيسير السبل التي تضمن له حق التعليم، من خلال مجموعة من المشاريع، أبرزها دعم الطلبة المتعثرين، وإمدادهم بالمستلزمات المدرسية من أجهزة حاسوب وحقائب وزي مدرسي وقرطاسية، وغيرها، إضافة إلى كفالة طلبة العلم والمعلمين وحفظة القرآن، وبناء وترميم المنشآت التعليمية، وغيرها».

ودعا أصحاب الأيادي البيضاء للوقوف بجانب أبنائهم وإخوانهم الطلبة، متوجهاً بالشكر لهم على ما قدموه من دعم سخي في كل الحملات الأخرى، لا سيما حملة الصيف «بردوا عليهم»، التي كانت نافذة أمل وعطاء لآلاف الأسر المتعففة داخل الدولة وخارجها.

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