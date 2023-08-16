الإجراءات الجديدة سهّلت عمليات تسجيل المرشحين

المصدر: متابعةـ موفق محمد، وائل نعيم - سعيد الوشاحي، عائشة الكعبي، أحمد أبو الفتوح

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بدأت، أمس، على مستوى الدولة عمليات تسجيل المرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، التي تجري ‮في 7 أكتوبر المقبل، ‬للتنافس على نصف مقاعد المجلس المكونة من 40 مقعداً، وسط إجراءات تنظيمية سهّلت عمليات الترشيح وفق أعلى المعايير العالمية، التي تضمن الدقة والشفافية ضمن منظومة العمل التي أقرتها اللجنة الوطنية للانتخابات.

أبوظبي

أعرب سيف علي القبيسي رئيس لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، خلال جولته التفقدية للمقر الرئيسي للجنة بمبنى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، عن سعادته بحجم الإقبال المتميز الذي شهدته عملية تسجيل المرشحين عن إمارة أبوظبي في جميع مقارها الثلاثة في مدينة أبوظبي ومدينة العين ومنطقة الظفرة.

وأكد أن الإجراءات الجديدة التي تم اعتمادها في عملية تسجيل المرشحين لخوض غمار السباق البرلماني إلى قبة المجلس الوطني الاتحادي في الدورة الحالية، والمتمثلة في توفير منصة لتسجيل المرشحين «عن بعد» سواء عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيقات الذكية، كان لها دور مهم في إتاحة المجال إمام المرشحين للتسجيل بالقوائم الأولية.

ولفت إلى أن إجراءات تسجيل المرشحين في لجنة إمارة أبوظبي سارت بانتظام وفقاً للتعليمات الصادرة من اللجنة الوطنية للانتخابات، مشيراً إلى أن مراكز تسجيل المرشحين الثلاثة، حرصت على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتسهيل وتسريع إجراءات التسجيل.

دبي

وقال عيسى محمد خليفة المطيوعي، رئيس لجنة إمارة دبي، إن اللجنة بدأت منذ الساعة الثامنة استقبال طلبات الترشح في مقرها في مركز دبي التجاري العالمي (قاعة حتا)، والتي شهدت إقبالاً من قبل الراغبين في الترشح، لافتاً إلى أن عملية التسجيل تتميز بسلاسة الإجراءات من خلال تسهيلات التسجيل التي تهدف إلى توفير الجهد والمرونة للترشح، داعياً جميع من يرغبون بالتسجيل التأكد من الأوراق والمستندات المطلوبة قبل الحضور للتسجيل وفقاً لما حددته اللجنة الوطنية للانتخابات، وتفعيل حسابهم في الهوية الرقمية مع التحقق من ورود أسمائهم ضمن القائمة عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات، قبل التوجه لمقر اللجنة أو تقديم طلبات الترشح عبر الموقع الإلكتروني، وضرورة التزام أعضاء الهيئات الانتخابية التام بالتعليمات التنفيذية الصادرة عن اللجنة الوطنية للانتخابات.

فريق مؤهل

وأضاف: يتضمن مقر اللجنة فريقاً تنفيذياً يضم 10 موظفين لإتمام عمليات التسجيل معد ومؤهل وعلى درجة عالية من الجاهزية لاستقبال أعضاء الهيئات الانتخابية ومساعدتهم والإجابة عن كافة استفساراتهم سواء في مقر اللجنة أو عبر الهاتف ( 043064746) أو عبر البريد الإلكتروني info@election2023.dubai.ae.

الشارقة

واستقبلت لجنة إمارة الشارقة منذ ساعات الصباح الأولى، أمس، في مقر اللجنة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أعضاء الهيئة الانتخابية للإمارة الراغبين في الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، والذين أكملوا إجراءات التسجيل في غضون دقائق قليلة، وشهد المركز إقبالاً لافتاً من النساء اللواتي توافدن على مقر اللجنة خلال ساعات التسجيل من مختلف الفئات العمرية.

وقال المستشار عيسى سيف بن حنظل رئيس اللجنة: إن لجنة الإمارة عملت على توفير جميع المعلومات والتسهيلات اللازمة لأعضاء الهيئة الانتخابية للإمارة الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، ممن يتعذر عليهم التسجيل عن طريق نظام تسجيل المرشحين عن بُعد، مشيراً إلى أن اللجنة تقوم بالرد على استفسارات الراغبين في الترشح عبر الهاتف أو من خلال زيارة المركز وتحديد متطلبات عمليات التسجيل، وتعريفهم بخطوات التسجيل عبر الخدمات الذكية المتاحة على مدار الساعة خلال أيام التسجيل.

الفجيرة

وأفاد اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي رئيس لجنة إمارة الفجيرة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، التابعة للجنة الوطنية للانتخابات، بأن اللجنة استقبلت 9 طلبات للترشح في اليوم الأول، بينهم 5 رجال و4 إناث تقدموا بالطلب حضورياً وإلكترونياً من مختلف أنحاء الإمارة.

وأشار إلى أن اللجنة استقبلت طلبين حضورياً، وذلك في مقر غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، حيث قامت باستلام طلبي الترشح بعد التأكد من توافر الشروط الدستورية المطلوبة في كل طالب للترشح، لافتاً إلى أن التسجيل الإلكتروني سجل 7 طلبات، حيث سهلت المنصة الإلكترونية من عملية التسجيل عن بُعد للراغبين في الترشح للذين لم يستطيعوا الحضور إلى المقر، لتتم عملية التسجيل وفق آلية منظمة لتنجز بكل يسر وسلاسة، مؤكداً أن اللجنة حريصة على تسخير كافة جهودها لإنجاح عملية التسجيل والتقدم للترشح للمجلس الوطني بكل سهولة، حيث إن مقر التسجيل في غرفة الفجيرة في الطابق الثامن متاح لمن تعذر عليهم التسجيل عبر منصة التسجيل الإلكترونية، متواجدين من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثالثة ظهراً، حيث من المتوقع زيادة الإقبال إلى حين غلق فترة تلقي طلبات الترشح، والتي تستمر لغاية 18 أغسطس الجاري، متمنياً النجاح والتوفيق للجميع.

رأس الخيمة

وشهدت لجنة إمارة رأس الخيمة إقبالاً كبيراً من المرشحين المحتملين للتقديم بطلب التسجيل والترشح لعضوية المجلس.

وأكد أحمد عبيد الطنيجي عضو لجنة إمارة رأس الخيمة لانتخابات المجلس الوطني: جاهزية مقر اللجنة لاستقبال أعضاء الهيئة الانتخابية للإمارة الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، وفق الإجراءات المعتمدة لتقديم الخدمات والتسهيلات والدعم اللازم لأعضاء الهيئات الانتخابية، مشيراً إلى أن اليوم الأول شهد إقبالاً لافتاً من المرشحين بالتقدم بأوراقهم لعضوية المجلس الوطني عبر الحضور المباشر بمركز التسجيل في منطقة الظيت بالإضافة إلى التسجيل الإلكتروني.

وأشار إلى أن المركز يقدم جميع التسهيلات للمتقدمين بأوراقهم، حيث يتولى الموظف المختص إتمام عمليات التسجيل بكل سلاسة والتي لا تستغرق سوى دقائق، مؤكداً أن مقر لجنة إمارة رأس الخيمة والخاص بتلقي طلبات التقدم لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في مركز رأس الخيمة الإبداعي بمنطقة الظيت، ممن تعذر عليهم التسجيل عبر منصة التسجيل الإلكترونية بالموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للجنة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً على مدار الثلاثة أيام القادمة، وسيكون المركز مفتوحاً أمام المتقدمين في اليوم الرابع من الساعة الثامنة صباحاً وحتى 12 ظهراً.

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