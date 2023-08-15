رئيس وزراء الهند: شكراً محمد بن راشد

المصدر: البيان

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قدّم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،على تهنئة سموه جمهورية الهند الصديقة بعيد استقلالها الـ 77.

جاء ذلك في تدوينة نشرها سموه عبر حسابه على منصة «إكس» وأكد سموه أن دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة ببناء مستقبل من الازدهار والنمو المشترك والارتقاء بالشراكة بين البلدين إلى آفاق جديدة، واستكشاف آفاق جديدة للعلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وشهدت العلاقات الإماراتية الهندية خلال الأعوام الأخيرة، تطورات متسارعة مستندة إلى علاقات تاريخية عميقة الجذور تمت رعايتها على مدى قرون من خلال التواصل الثقافي والحضاري الوثيق، والتجارة، والتفاعل السياسي رفيع المستوى.

وتتخذ العلاقات الثنائية بين البلدين اليوم أوجها متعددة وشاملة، فيما تسهم العلاقات الاقتصادية والتجارية سريعة النمو بين البلدين في زيادة تعميق هذه الروابط، حيث تقدم الإمارات والهند نموذجاً فريداً للشراكة بفضل رؤية قيادتي الدولتين ودعمهما المتواصل لتعزيز آفاق التعاون المشترك.

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