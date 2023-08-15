عبدالله بن زايد ووزير خارجية أذربيجان يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية بين البلدين

المصدر: وام

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بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي جيهون بيراموف وزير خارجية جمهورية أذربيجان العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تعزيزها في المجالات كافة.

واستعرض الوزيران مسارات التعاون الثنائي وسبل تنميته وتطويره بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي جيهون بيراموف مجمل الأوضاع الإقليمية والعالمية، وتبادلا وجهات النظر بشأنها ، واستعرضا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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