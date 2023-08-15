طقس الإمارات غداً.. صحو مع فرصة تكون بعض السحب الممطرة

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحواً إلى غائم جزئياً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً قد تمتد على بعض المناطق الداخلية والجنوبية بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 - 25 تصل إلى 45 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط أحياناً ، و يحدث المد الأول عند الساعة 14:41 والمد الثاني عند الساعة 01:10 و الجزر الأول عند الساعة 07:53 والجزر الثاني عند الساعة 19:02.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفا ، ويحدث المد الأول عند الساعة 29:10 والمد الثاني عند الساعة 33:21 و الجزر الأول عند الساعة24 :16 والجزر الثاني عند الساعة 04:19.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 45 32 65 20

دبي 46 34 70 20

الشارقة 46 31 70 15

عجمان 44 33 70 15

أم القيوين 45 30 70 10

رأس الخيمة 46 31 60 10

الفجيرة 37 29 90 35

العـين 45 34 65 20

ليوا 48 32 55 15

الرويس 45 31 65 20

السلع 44 31 80 20

دلـمـا 40 32 80 35

طنب الكبرى 39 33 80 30

طنب الصغرى 39 33 80 30

أبو موسى 39 33 80 30

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