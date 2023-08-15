رئيس القمر المتحدة يمنح سفير الدولة وسام الهلال الأخضر بدرجة فارس

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر المتحدة، سعيد المقبالي، سفير الدولة لدى جمهورية القمر المتحدة، بحضور أعضاء الحكومة القمرية ومنح رئيس القمر السفير المقبالي وسام الهلال الأخضر بدرجة فارس.

تقدم

ونقل تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، إلى غزالي وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

نماء

وحمّل الرئيس للسفير تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو نائب رئيس الدولة، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وأثنى غزالي على الجهود التي بذلها السفير خلال فترة عمله في تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية القمر المتحدة، متمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة.

من جانبه، تقدم بالشكر لجميع الجهات الحكومية في جمهورية القمر المتحدة على ما وجده من تعاون، ما كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين.

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