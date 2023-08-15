عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية ألمانيا يبحثان هاتفياً الشراكة الاستراتيجية

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع أنالينا بيربوك وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية الشاملة، وسبل تعزيزها بما يدعم مسارات التنمية في البلدين.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عمق علاقات الصداقة مع جمهورية ألمانيا الاتحادية، وحرص البلدين على استثمار الفرص المتاحة لتعزيز شراكتهما الاستراتيجية الشاملة، بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما. كما بحث الجانبان آفاق التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية في عدة مجالات ومنها الاقتصادية والتجارية والطاقة المتجددة.

واستعرضا التعاون الثنائي في قطاع البيئة والمناخ، وتطرقا إلى استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، ودور هذا الحدث العالمي البارز الذي يعقد العام الجاري في مدينة إكسبو دبي في تعزيز الجهود العالمية المبذولة في مواجهة تداعيات تغير المناخ.

وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وأنالينا بيربوك مجمل الأوضاع في المنطقة وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز